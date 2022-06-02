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Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты и противотанковое оружие

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 16:42

Швеция анонсировала четвертый пакет помощи для Украины, включающий оружие и финансовую поддержку для нужд украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министерша иностранных дел Анн Линде.

"Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7 мм винтовки, в том числе боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки включает также финансовый взнос на нужды ВСУ. Общая стоимость пакета - более 95 млн евро. Война России против Украины должна остановиться", – написала министр в своем Twitter.

Она не привела деталей по количеству и конкретным видам вооружения, которое будет передано.

Напомним, также сегодня стало известно, что Турция бесплатно передаст Литве "Байрактар" для подарка украинским военным, на который литовцы всей страной собрали 5 миллионов евро.

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Накануне, 1 июня, США раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины на 700 млн. долларов, в который впервые вошли ракетные системы HIMARS.

Темы: Швецияоружие
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