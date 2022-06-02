Швеция передаст Украине противокорабельные ракеты и противотанковое оружие

Швеция анонсировала четвертый пакет помощи для Украины, включающий оружие и финансовую поддержку для нужд украинских военных.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила министерша иностранных дел Анн Линде.

"Швеция предоставит Украине противокорабельные ракеты, противотанковое оружие и 12,7 мм винтовки, в том числе боеприпасы. Этот четвертый пакет поддержки включает также финансовый взнос на нужды ВСУ. Общая стоимость пакета - более 95 млн евро. Война России против Украины должна остановиться", – написала министр в своем Twitter.

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Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to 🇺🇦. This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against 🇺🇦 must stop! — Ann Linde (@AnnLinde) June 2, 2022

Она не привела деталей по количеству и конкретным видам вооружения, которое будет передано.

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Напомним, также сегодня стало известно, что Турция бесплатно передаст Литве "Байрактар" для подарка украинским военным, на который литовцы всей страной собрали 5 миллионов евро.

Накануне, 1 июня, США раскрыли детали нового пакета военной помощи для Украины на 700 млн. долларов, в который впервые вошли ракетные системы HIMARS.