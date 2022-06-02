После ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ: с нефтью, но без Кирилла

Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"6-й пакет санкций против РФ утвержден послами ЕС – без персональных санкций против патриарха Кирилла", - написал Джозвяк.

Реклама:

По его словам, детали должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС в пятницу.

Напомним, лидеры ЕС на саммите, который проходил 30-31 мая, приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что пакет предусматривает также ограничения для 80 российских олигархов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС.

ВИДЕО ДНЯ

По информации СМИ, в пакет хотели включить персональные санкции против патриарха Кирилла, но этого не удалось сделать из-за позиции Венгрии.