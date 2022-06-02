После ЕС утвердили шестой пакет санкций против РФ: с нефтью, но без Кирилла

Послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"6-й пакет санкций против РФ утвержден послами ЕС – без персональных санкций против патриарха Кирилла", - написал Джозвяк.

По его словам, детали должны быть опубликованы в Официальном журнале ЕС в пятницу.

Напомним, лидеры ЕС на саммите, который проходил 30-31 мая, приняли политическое решение о введении нефтяного эмбарго против России.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что пакет предусматривает также ограничения для 80 российских олигархов, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС.

По информации СМИ, в пакет хотели включить персональные санкции против патриарха Кирилла, но этого не удалось сделать из-за позиции Венгрии.