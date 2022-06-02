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Российские хакеры атаковали государственные организации

Роман ПетренкоЧетверг, 2 июня 2022, 18:09
Российские хакеры атаковали государственные организации
фото иллюстративное

Хакеры страны-оккупанта провели кибератаку на государственные организации Украины с использованием вредоносной программы Cobalt Strike Beacon.

Источник: пресс-служба Госспецсвязи

Детали: Команда специалистов по киберзащите обнаружила файл "изменения оплаты труда с начислениями.docx", распространявшийся среди государственных организаций Украины средствами электронной почты.

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Установлено, что документ содержит ссылку на внешний объект (HTML-файл, содержащий JavaScript-код), выполнение которого приведет к запуску PowerShell-команды, загрузке EXE-файла "ms-msdt.exe" и поражению компьютера вредоносной программой Cobalt Strike Beacon.

Специалисты заблокировали доменное имя и сервер.

Также они рекомендуют обратить внимание на процесс sdiagnhost.exe на рабочих компьютерах.

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Ведомство не сообщило о последствиях атаки.

Темы: хакерыРосcиявойна
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