Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский предсказывает Европе протесты, если не разблокировать украинские порты

Роман РоманюкЧетверг, 2 июня 2022, 18:54

Блокада Россией украинских портов может привести к дестабилизации и массовым протестам в Африке и Европе.

Источник: выступление президента Владимира Зеленского на форуме безопасности в Братиславе.

Прямая речь Зеленского: "Невозможно обойти вопрос блокады Россией наших портов. Из-за этого акта агрессии мир на пороге продовольственного кризиса. Это не просто проблемы с продовольствием. Это дефицит на рынке, это катастрофический рост цен на базовые продукты, это угроза голода для десятков миллионов людей.

Если этого не предотвратить, получим проблему политического хаоса в некоторых странах Африки, Азии – а значит и миграционный кризис в Европе, когда люди из стран, страдающих от голода, будут искать спасения".

Детали: По словам Зеленского, кризис в Африке неизбежно перебросится на всю Европу.

Прямая речь: "Также продовольственный кризис неизбежно приведет к масштабным протестам и в европейских странах. Многим правительствам придется объяснять протестующим, почему наш континент оказался в заложниках одного государства Россия и одного человека в Москве, который дал приказ по морской блокаде Украины".

Темы: ЗеленскийЕС
Главное сегодня

Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW

Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский

Генсек НАТО после встречи с Байденом: война закончится за столом переговоров

Монастырский считает, что у всех украинцев должно быть огнестрельное оружие для самозащиты

фото, видеоИностранных послов теперь будут приветствовать в Софии Киевской

США наложили санкции на несколько яхт Путина

Все новости...
Зеленский
Зеленский рассказал лидерам ЕС о реальных потерях ВСУ на Донбассе
Евгений Кошевой: Да нет там "хороших россиян". Сцикливая нация
Российские оккупанты контролируют порядка 20% территории Украины – Зеленский
Последние новости
04:40
Россия воюет как в Средневековье – представитель США в ОБСЕ
03:58
Молдова ограничивает трансляцию российского телеконтента
03:10
Кремль не знает, как интегрировать оккупированную территорию на юге Украины – ISW
02:26
США объяснили, как Украина может использовать предоставленное ими оружие
01:53
Еврокомиссия поставила условия Польши для получения средств на развитие экономики
01:18
Юг: ВСУ уничтожили 24 оккупанта, вражеские гаубицы, танк и другую технику
00:40
Россия мобилизуется, чтобы сорвать европейское движение Украины – Зеленский
00:16
Глава ОВА сообщил о количестве погибших гражданских в Донецкой области за сутки
23:48
ВИДЕООккупанты прячутся за спинами "принудительно мобилизованных" из Донбасса – Зеленский
23:26
Медведев угрожает Украине ударами по центрам принятия решений из-за страха перед РСЗО
Все новости...