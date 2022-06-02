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Зеленский предсказывает Европе протесты, если не разблокировать украинские порты

Роман РоманюкЧетверг, 2 июня 2022, 18:54

Блокада Россией украинских портов может привести к дестабилизации и массовым протестам в Африке и Европе.

Источник: выступление президента Владимира Зеленского на форуме безопасности в Братиславе.

Прямая речь Зеленского: "Невозможно обойти вопрос блокады Россией наших портов. Из-за этого акта агрессии мир на пороге продовольственного кризиса. Это не просто проблемы с продовольствием. Это дефицит на рынке, это катастрофический рост цен на базовые продукты, это угроза голода для десятков миллионов людей.

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Если этого не предотвратить, получим проблему политического хаоса в некоторых странах Африки, Азии – а значит и миграционный кризис в Европе, когда люди из стран, страдающих от голода, будут искать спасения".

Детали: По словам Зеленского, кризис в Африке неизбежно перебросится на всю Европу.

Прямая речь: "Также продовольственный кризис неизбежно приведет к масштабным протестам и в европейских странах. Многим правительствам придется объяснять протестующим, почему наш континент оказался в заложниках одного государства Россия и одного человека в Москве, который дал приказ по морской блокаде Украины".

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Темы: ЗеленскийЕС
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