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США наложили санкции на несколько яхт Путина

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 19:47

Минфин США наложил санкции на ряд яхт, связанных с российской элитой и лично президентом РФ Владимиром Путиным, а также обслуживающие их компании. Всего под санкции попали семь яхт, 16 компаний и три самолета/вертолета.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) определило как связанные с Путиным яхту Graceful под флагом РФ и Olympia под флагом Каймановых островов. На них он совершил ряд путешествий, в том числе в 2021 году в Черном море, когда к нему присоединился Александр Лукашенко.

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Olympia (Photo credit: Feadship)

Под санкции также попадают компании и одно лицо, которые привлечены к управлению этими яхтами или являются формальными владельцами. Это SCF Management Services Cyprus Ltd; компании Ironstone Marine Investments, JSC Argument и её акционерный собственник Андрей Гасилов и O’Neill Assets Corporation.

Как связанные с Путиным определили также яхты Shellest и Nega, принадлежащие российской компании Revival of Maritime Traditions и Limited Liability Company Gelios. Shellest периодически появляется у места, где расположен черноморский дворец Путина, а яхту Nega он использовал для путешествий на севере России.

 
Shellest (Credit: Romeo United Yachts)

Под санкции попала и брокерская компания Imperial Yachts SARL, занимающаяся обслуживанием элитных яхт, и её российский гендиректор. Компания имеет отдельный офис в России и обслуживает яхты многих представителей российской элиты, включая ближайшее окружение Путина. Ограничения применяют и к компаниям, связанным с её гендиректором – Nord Marine, "Яхт-Трейд", Bilding Management, "Норд Марин Инжиниринг".

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Вдобавок, в санкционный список попали зарегистрированная в Сан-Марино Skyline Aviation за деятельность в оккупированном Крыму и связанный с ней самолет T7-OKY; яхта Sea Rhapsody, Madame Gu и размещенный на ней вертолет 3A-MGU, частный самолет P4-MGU. Последние три считают связанными с депутатом Госдумы РФ, миллиардером Андреем Скочем.

Madame Gu (Dutch Yachting via Youtube)
Madame Gu (Dutch Yachting via Youtube)

Как сообщалось, также объявили санкции против нескольких соратников Путина, министров из правительства РФ и пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.

Темы: СШАсанкцииПутин
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