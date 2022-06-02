США наложили санкции на несколько яхт Путина

Минфин США наложил санкции на ряд яхт, связанных с российской элитой и лично президентом РФ Владимиром Путиным, а также обслуживающие их компании. Всего под санкции попали семь яхт, 16 компаний и три самолета/вертолета.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Управление контроля за иностранными активами США (OFAC) определило как связанные с Путиным яхту Graceful под флагом РФ и Olympia под флагом Каймановых островов. На них он совершил ряд путешествий, в том числе в 2021 году в Черном море, когда к нему присоединился Александр Лукашенко.

Olympia (Photo credit: Feadship)

Под санкции также попадают компании и одно лицо, которые привлечены к управлению этими яхтами или являются формальными владельцами. Это SCF Management Services Cyprus Ltd; компании Ironstone Marine Investments, JSC Argument и её акционерный собственник Андрей Гасилов и O’Neill Assets Corporation.

Как связанные с Путиным определили также яхты Shellest и Nega, принадлежащие российской компании Revival of Maritime Traditions и Limited Liability Company Gelios. Shellest периодически появляется у места, где расположен черноморский дворец Путина, а яхту Nega он использовал для путешествий на севере России.

Shellest (Credit: Romeo United Yachts)

Под санкции попала и брокерская компания Imperial Yachts SARL, занимающаяся обслуживанием элитных яхт, и её российский гендиректор. Компания имеет отдельный офис в России и обслуживает яхты многих представителей российской элиты, включая ближайшее окружение Путина. Ограничения применяют и к компаниям, связанным с её гендиректором – Nord Marine, "Яхт-Трейд", Bilding Management, "Норд Марин Инжиниринг".

Вдобавок, в санкционный список попали зарегистрированная в Сан-Марино Skyline Aviation за деятельность в оккупированном Крыму и связанный с ней самолет T7-OKY; яхта Sea Rhapsody, Madame Gu и размещенный на ней вертолет 3A-MGU, частный самолет P4-MGU. Последние три считают связанными с депутатом Госдумы РФ, миллиардером Андреем Скочем.

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Madame Gu (Dutch Yachting via Youtube)

Как сообщалось, также объявили санкции против нескольких соратников Путина, министров из правительства РФ и пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой.