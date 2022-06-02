Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский считает неприемлемым, когда на обсуждение санкций ЕС уходит столько времени

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 20:25

Президент Украины Владимир Зеленский считает неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, уходит столько времени.

Об этом он заявил во время видеовыступления на Международном форуме по безопасности в Братиславе, пишет "Европейская правда".

"Хорошо, что шестой санкционный пакет наконец оформлен. Но он должен заработать безотлагательно, чтобы можно было перейти дальше, к подготовке седьмого пакета. Каждая связь с Россией - это веревка, которую Россия попытается превратить в удавку", - сказал Зеленский.

Реклама:

Он добавил, что главное значение санкционных пакетов Евросоюза состоит в том, чтобы сделать Европу независимой от России.

"Главный смысл санкционных пакетов Европейского Союза - не просто нанести ущерб России, а сделать Европу независимой от России, оборвать все критические связи между Россией и странами Европы, которые Москва использует как оружие, в том числе энергетическое", - сказал президент.

Напомним, 2 июня послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго. Обсуждение пакета длилось более месяца.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЕСсанкцииЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
ЕС
Фон дер Ляйен предложила на должность еврокомиссара главу МИД Нидерландов
"Не сосредоточены на дате": Еврокомиссия не готова к расширению ЕС до 2030 года
Кулеба раскритиковал намерения государств ЕС продлить запрет на зерно из Украины
Последние новости
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
Все новости...
Реклама: