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Зеленский считает неприемлемым, когда на обсуждение санкций ЕС уходит столько времени

"Европейская правда"Четверг, 2 июня 2022, 20:25

Президент Украины Владимир Зеленский считает неприемлемым, когда на обсуждение санкционного пакета, в частности шестого, уходит столько времени.

Об этом он заявил во время видеовыступления на Международном форуме по безопасности в Братиславе, пишет "Европейская правда".

"Хорошо, что шестой санкционный пакет наконец оформлен. Но он должен заработать безотлагательно, чтобы можно было перейти дальше, к подготовке седьмого пакета. Каждая связь с Россией - это веревка, которую Россия попытается превратить в удавку", - сказал Зеленский.

Он добавил, что главное значение санкционных пакетов Евросоюза состоит в том, чтобы сделать Европу независимой от России.

"Главный смысл санкционных пакетов Европейского Союза - не просто нанести ущерб России, а сделать Европу независимой от России, оборвать все критические связи между Россией и странами Европы, которые Москва использует как оружие, в том числе энергетическое", - сказал президент.

Напомним, 2 июня послы Евросоюза утвердили шестой пакет санкций против России, в который вошло частичное нефтяное эмбарго. Обсуждение пакета длилось более месяца.

Темы: ЕСсанкцииЗеленский
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