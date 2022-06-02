Россияне украли и уничтожили оборудования из ЧАЭС на 135 млн долларов – The Washington Post

Российские оккупанты украли и уничтожили оборудования из Чернобыльской АЭС на 135 млн долларов, некоторое оборудование, которое отследили благодаря GPS-трекерам, находится в Беларуси.

Источник: The Washington Post

Детали: С Чернобыльской АЭС оккупанты украли или уничтожили 698 компьютеров, 344 машины, 1500 дозиметров радиации, практически все средства пожаротушения и программное обеспечение.

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В то же время, список того, что российские оккупационные силы украли, взорвали или прострелили в чернобыльских лабораториях и вокруг них, все еще составляется.

Представитель ЧАЭС сообщил журналистам, что за время оккупации 9 их коллег были убиты, 5 похищены.

58-летний Николай Беспалый, директор Центральной аналитической лаборатории сайта считает, то россияне нанесли большой экономический ущерб Украине.

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До вторжения почти 6000 рабочих ЧАЭС следили за последствиями катастрофы, а также перерабатывали отработавшее ядерное топливо с других электростанций в Украине и Европе.

Евгений Крамаренко директор "зоны отчуждения" — территории площадью в тысячу квадратных миль, где уровни радиации остаются высокими, а доступ общественности ограничен, — рассказал, что в первый день вторжения российский генерал представился новым лидером станции и представил сотрудников Росатома.

Прямая речь Крамаренко: "Я считаю, что в то время, когда они пришли, они планировали быть там постоянно, они планировали взять управление на долгое время".

Детали: За несколько дней до вторжения были эвакуированы все сотрудники, кроме нескольких сотен.

Те, кто остался, работали по нескольку сотен часов под наблюдением россиян, часто не отдыхая по несколько дней, пытаясь обеспечить безопасность станции и работу систем.

При этом, по словам Крамаренко, оборудование и информация станции систематически разворовывались или уничтожались.

Крамаренко проверяет часть украденного оборудования, которое было оснащено GPS-трекерами, некоторые все еще передают данные о местоположении.

Прямая речь Крамаренко: "Мы видим, что часть его находится на территории Беларуси, вдоль границы. А часть перемещается по территории Беларуси — Гомель, Минск, другие места".

Детали: В целом, он оценивает стоимость замены того, что было утрачено, более чем в 135 миллионов долларов.

При этом программное обеспечение было специально разработано для станции и незаменимо.

Беспалый сказал, что некоторые из самых важных работ его лаборатории — мониторинг уровня радиации в зоне отчуждения на предмет признаков всплесков — практически невозможны без него.

Прямая речь Беспалого: "Сейчас невозможно предоставить достоверную информацию, находится ли оборудование в рабочем состоянии или нет, потому что нет программного обеспечения. Россияне не смогут им пользоваться, потому что ПО уникальное, сделано специально для наших устройств".

Детали: Работники ЧАЭС скептически отнеслись к тому, что чиновники Росатома вывезли из Чернобыля программное обеспечение или оборудование для своих целей.

По их словам, россияне в любом случае знали бы, что они не могут его использовать, и поэтому наиболее вероятным объяснением было то, что уничтожение было каким-то наказанием.

Другая возможность, по их словам, заключалась в том, что российские ядерные чиновники начали верить кремлевской пропаганде в преддверии вторжения, которая ложно утверждала, что Украина работает с западными державами над разработкой ядерного оружия.

На данный момент на ЧАЭС работают над лучшими планами эвакуации на случай нового вторжения.

По словам Крамаренко, реальная опасность связана с лесными пожарами с приближением лета. Все оборудование, которое они могли бы использовать для борьбы с ними, украли или оно стало непригодным для использования.