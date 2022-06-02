В Днепропетровской области обнаружили около 40 кассетных элементов от снаряда РСЗО

Российские оккупанты обстреляли территории Днепропетровской области, в одном из районов спасатели обнаружили около 40 современных кассетных боевых элементов от снаряда РСЗО.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Прямая речь: "Враг обстрелял территорию Покровской общины в Синельниковском районе: возле одного из населенных пунктов взорвался кассетный боеприпас.

На месте спасатели обнаружили около 40 современных кассетных боевых элементов от снаряда РСЗО. На днях пиротехники должны их уничтожить. Жертв, разрушений нет".

Детали: 2 июня под обстрел попала территория Зеленодольской общины на Криворожье: за пределами одного из сел обнаружен вражеский артиллерийский снаряд. Также на месте найден и один снаряд от "Урагана".

Оккупанты также попали по населенному пункту в Зеленодольской общине. Там повреждены дома и газопровод. Информации о пострадавших нет.

При этом, на Днепропетровщине открыто движение по новому участку дороги в столицу: "И это в то время, когда область обстреливают из минометов, "Градов", выпускают ракеты по нашим городам".