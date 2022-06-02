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В Днепропетровской области обнаружили около 40 кассетных элементов от снаряда РСЗО

Алена МазуренкоЧетверг, 2 июня 2022, 22:24

Российские оккупанты обстреляли территории Днепропетровской области, в одном из районов спасатели обнаружили около 40 современных кассетных боевых элементов от снаряда РСЗО.

Источник: председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук

Прямая речь: "Враг обстрелял территорию Покровской общины в Синельниковском районе: возле одного из населенных пунктов взорвался кассетный боеприпас.

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На месте спасатели обнаружили около 40 современных кассетных боевых элементов от снаряда РСЗО. На днях пиротехники должны их уничтожить. Жертв, разрушений нет".

Детали: 2 июня под обстрел попала территория Зеленодольской общины на Криворожье: за пределами одного из сел обнаружен вражеский артиллерийский снаряд. Также на месте найден и один снаряд от "Урагана".

Оккупанты также попали по населенному пункту в Зеленодольской общине. Там повреждены дома и газопровод. Информации о пострадавших нет.

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При этом, на Днепропетровщине открыто движение по новому участку дороги в столицу: "И это в то время, когда область обстреливают из минометов, "Градов", выпускают ракеты по нашим городам".

Темы: Днепропетровская областьобстрелвойнаРосcия
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