США вводят санкции против 71 компании из России и Белоруссии

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 71 юридического лица из России и Белоруссии.

Источник: федеральный реестр, Интерфакс-Украина

Детали: В опубликованном в федеральном реестре документе говорится, что в министерство торговли США вносит изменения в правила экспортного контроля США (EAR), добавляя 71 юридическое лицо в список лиц, попавших под торговые ограничения.

"Эти юридические лица действуют против интересов нацбезопасности и внешней политики США", - говорится в документе.

В список, в частности, вошли "Центральное морское конструкторское бюро "Алмаз", "Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин", "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина", "Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева".

Кроме того, в черный список попали Главное управление глубоководных исследований министерства обороны России, Конструкторское бюро химического машиностроения (КБХМ), научно-производственный центр "Сапсан", российская телекоммуникационная компания "Воентелеком", Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ), входящий в состав "Росатома", "Московский институт электромеханики и автоматики" (МИЭА) и другие предприятия.

Отмечается, что вышеперечисленные организации попали в список "за приобретение и попытки приобретения товаров из США для поддержки российских вооруженных сил".

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Также в перечень включены компания "Газпром нефть шельф", Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН и ООО "Системы биологического синтеза-СБС".