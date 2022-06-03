Более 40 боевых кораблей РФ развернули учения в Тихом океане

Учения Тихоокеанского флота России с привлечением более 40 боевых кораблей и судов обеспечения, а также 20 самолетов и вертолетов начались в Тихом океане.

Источник: ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ

Детали: В акватории учений будут действовать корабль управления "Маршал Крылов", фрегат "Маршал Шапошников", большие противолодочные корабли и корветы, а также малые противолодочные корабли, тральники, ракетные катера и суда снабжения.

Отмечается, что корабельные группы совместно с морской авиацией проведут поиск подлодок условного противника, а также отработают организацию противовоздушной обороны тактических групп на корабле.

Кроме того, в ходе практических действий будут выполнены учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям.