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Обстрел Лисичанска: оккупанты убили женщину и уничтожили пожарную часть. 60% города уже разрушены

Роман ПетренкоПятница, 3 июня 2022, 08:33
фото гсчс

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что по Мирной Долине россияне нанесли авиаудар, а по Лисичанску избивали артиллерией – погибла женщина.

Источник: Гайдай в Telegram, глава ВЦА Лисичанска Александр Заика в эфике телемарафона

Прямая речь Гайдая: "Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов.

В Лисичанске – два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горном, шесть – в Золотом, еще три – в Тошковке.

Вчера (2 июня) утром в Лисичанске артиллерийским снарядом врага убило женщину".

Детали: По словам Заики, в Лисичанске на 60% разрушена вся инфраструктура и жилая застройка.

Он отметил, что трасса Бахмут – Лисичанск под контролем ВСУ, но под постоянными обстрелами оккупантов. Однако гуманитарная помощь поступает, у людей хватает еды.

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В городе осталось примерно 20 тысяч человек – это пятая часть населения Лисичанска.

Напомним: Кроме того, в районе Метелкино и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отошел на предыдущие позиции.

Темы: Луганская областьЛисичанскобстрелвойна
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