Болгария заявила, что больше никогда не будет вести переговоры с "Газпромом"

Болгария никогда больше не будет вести переговоры с российским энергетическим гигантом "Газпрома".

Об этом заявил в четверг в парламенте вице-премьер-министр Асен Василев, добавив, что контракт с компанией истекает в конце года и что Россия в одностороннем порядке приостановила поставки, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Отвечая на вопрос члена пророссийской националистической партии "Възраждане" о том, когда правительство возобновит переговоры с "Газпромом", Васильев сказал парламенту, что истекающий в конце года контракт Болгарии не был расторгнут Болгарией, и что поставки газа были приостановлены Россией в одностороннем порядка.

"Болгария больше никогда не будет вести переговоры с "Газпромом" по поставкам", – сказал Василев в парламенте.

Государственная газовая компания "Булгаргаз" до сих пор регулярно напоминает "Газпрому", что российская компания не выполняет свои контракты с Болгарией, срок действия которых истекает в конце этого года.

"Если мы сейчас подпишем контракт с "Газпромом", и они перестанут поставлять газ в феврале, мы останемся без газа для промышленности и без отопления для людей", – сказал вице-премьер.

Болгария и Польша были первыми двумя странами ЕС, в которые "Газпром" прекратил поставки газа 27 апреля после того, как они отказались платить в рублях.

ВИДЕО ДНЯ

Болгарская социалистическая партия, входящая в правящую коалицию, также настаивает на том, что для возобновления поставок необходимо провести переговоры с российской газовой компанией. Однако это не приводит к напряженности в правящей коалиции, потому что в газовых вопросах ведущую роль играет партия премьера "Мы продолжаем перемены".

"Когда кто-то останавливает вам газ, даже если вы платите и выполняете свой контракт, вы не можете рассчитывать на то, что тот же человек не остановит ваш газ, когда вы окажетесь в сложной ситуации. У нас есть ненадежный партнер, доказавший свою ненадежность", – сказал виц-премьер Болгарии.

Василев также выразил возмущение тем, что из одних стран россияне принимают платежи в евро и долларах, а из других – нет. Несмотря на проблемы с Газпромом, цена на природный газ в Болгарии в июне фактически упала на 13%.

С 1 июля Болгария станет получать поставки азербайджанского газа, что, вероятно, приведет к дальнейшему снижению цены на газ.