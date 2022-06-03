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За 100 дней полномасштабной войны Россия не достигла никаких стратегических целей – разведка Британии

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 09:20

За 100 дней своего вторжения Россия не смогла добиться ни одной стратегической цели в Украине.

Об этом говорится в свежем разведывательном обзоре Минобороны Британии, посвященном 100 дням войны, сообщает "Европейская правда".

В министерстве констатировали, что российским войскам не удалось добиться своих первоначальных целей по захвату Киева и украинских центров власти. К отражению наступательных операций России привели устойчивое украинское сопротивление и неспособность захватить аэродром Гостомеля в первые 24 часа.

После провала первоначального плана из-за ошибочных предположений при планировании и плохого тактического выполнения Россия адаптировала свой оперативный план, сосредоточив внимание на Донбассе.

Россия сейчас добивается тактического успеха на Донбассе, российские силы создали и сохранили импульс и сейчас, похоже, обладают инициативой над украинским сопротивлением, говорится в строительстве.

Россия контролирует более 90% Луганской области и предположительно установит полный контроль в ближайшие две недели.

Россия добилась этих недавних тактических успехов за счет значительных потерь ресурсов и концентрации сил и огня на одной части общей кампании.

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Вместе с тем Россия не смогла создать маневр или движение на других фронтах или направлениях и все они перешли к обороне.

"По сравнению с первоначальным планом России, ни одна из стратегических целей не была достигнута. Для того чтобы Россия добилась хоть какого-то успеха, ей потребуются постоянные огромные инвестиции человеческой силы и оборудования, и, вероятно, понадобится еще значительное время", - говорится в обзоре.

Темы: Великобританияразведка
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