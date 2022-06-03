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Украина договорилась о строительстве 9 атомных энергоблоков и поставках ядерного топлива с Westinghouse

Пятница, 3 июня 2022, 11:59

Государственное предприятие НАЭК "Энергоатом" и американская компания Westinghouse Electric Company договорились о строительстве новых энергоблоков АЭС и увеличении объемов поставок ядерного топлива.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Украины, пишет "Европейская правда".

2 июня президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и главный исполнительный директор Westinghouse Electric Company Патрик Фрагман подписали три соглашения об усилении сотрудничества между компаниями.

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По словам министра энергетики Германа Галущенко, договоренности станут очередным мощным шагом на пути энергонезависимости Украины, ее безуглеродного будущего.

Согласно соглашениям, будет увеличено количество энергоблоков АЭС, строящихся по технологии АР1000 в Украине, с 5 до 9. Это реакторы нового поколения с лучшими в области эксплуатационных характеристик и возможностью работать в режиме маневрирования.

Также была достигнута договоренность об увеличении объемов поставок американского ядерного топлива для нужд всех украинских АЭС. Речь идет об обеспечении топливом имеющихся энергоблоков и тех, которые будут построены в Украине в рамках сотрудничества.

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Топливо будет поставляться с производственной площадки Westinghouse в Швеции.

При этом производство компонентов тепловыделяющих сборок будет происходить в Украине на базе одного из обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом".

Кроме того компании подтвердили намерение создать инженерно-технический центр Westinghouse в Украине, который будет заниматься сопровождением строительства и эксплуатации энергоблоков АР1000 в Украине, а также будущей программой вывода из эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.

Сейчас в энергосистеме Украины 15 действующих атомных энергоблоков на четырех АЭС.

С началом войны в феврале 2022 года Украина полностью отказалась от российского ядерного топлива.

Темы: Украинаэнергетика
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