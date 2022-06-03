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За 100 дней войны россияне уничтожили 24 тысяч км дорог и 300 мостов в Украине

Ирина БалачукПятница, 3 июня 2022, 12:37
За 100 дней войны россияне уничтожили 24 тысяч км дорог и 300 мостов в Украине
Фото с Facebook Укравтодору

С 24 февраля российские захватчики уничтожили в Украине 24 тысячи километров дорог и триста мостов.

Источник: Укравтодор в Facebook

Дословно Укравтодор: "За 100 дней войны разрушены 24 тысячи км дорог и три сотни мостов.

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Враг не прекращает уничтожать нашу инфраструктуру, но страна продолжает жить и восстанавливаться в условиях войны".

Детали: В Укравтодоре добавили, что сейчас поставили на паузу все масштабные проекты "Большого строительства", а работают на критически важных маршрутах и ​​"дорогах жизни".

В частности, уже обеспечили проезд на 39 временных переправах на дорогах в Киев, Ирпень, Бучу, Гостомель, Чернигов, Харьков, Сум и Николаев.

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Также открыли движение по "Варшавской трассе" из Киева в Ковель и движение для грузовиков по трассе М-06 Киев-Чоп.

Кроме того, 2 июня открыли движение по готовому участку трассы Н-31 в Днепропетровской области (почти 30 км автодороги по маршруту Полтава – Киев).

Сообщается, что автодоровцы продолжают расчищать дороги от военной и гражданской техники, мусора и грязи. По состоянию на 3 июня уже убрали 930 км дорог государственного значения и коммунальных улиц киевского пригорода.

Темы: УкравтодордорогиУкраинавойна
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