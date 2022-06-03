Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За 100 дней войны россияне уничтожили 24 тысяч км дорог и 300 мостов в Украине

Ирина БалачукПятница, 3 июня 2022, 12:37
Фото с Facebook Укравтодору

С 24 февраля российские захватчики уничтожили в Украине 24 тысячи километров дорог и триста мостов.

Источник: Укравтодор в Facebook

Дословно Укравтодор: "За 100 дней войны разрушены 24 тысячи км дорог и три сотни мостов.

Враг не прекращает уничтожать нашу инфраструктуру, но страна продолжает жить и восстанавливаться в условиях войны".

Детали: В Укравтодоре добавили, что сейчас поставили на паузу все масштабные проекты "Большого строительства", а работают на критически важных маршрутах и ​​"дорогах жизни".

В частности, уже обеспечили проезд на 39 временных переправах на дорогах в Киев, Ирпень, Бучу, Гостомель, Чернигов, Харьков, Сум и Николаев.

Также открыли движение по "Варшавской трассе" из Киева в Ковель и движение для грузовиков по трассе М-06 Киев-Чоп.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, 2 июня открыли движение по готовому участку трассы Н-31 в Днепропетровской области (почти 30 км автодороги по маршруту Полтава – Киев).

Сообщается, что автодоровцы продолжают расчищать дороги от военной и гражданской техники, мусора и грязи. По состоянию на 3 июня уже убрали 930 км дорог государственного значения и коммунальных улиц киевского пригорода.

Темы: УкравтодордорогиУкраинавойна
Главное сегодня

Арахамия рассказал, когда Украина возобновит переговоры с РФ

дополненоВ ОРДЛО запретили Viber

Стефанчук попросил у министра обороны Германии подводные лодки

фотоЗеленский показал, как простые люди уже 100 дней защищают Украину против России

видеоЖурналисты показали, что происходит в Северодонецке и как воюет "Иностранный легион"

Лукашенко нашел "информацию", что украинская армия конфликтует с Зеленским

Все новости...
Укравтодор
"Укравтодор" открыл проезд по переправе на трассе Киев – Овруч в Житомирской области
ГСЧС создала карту опасных мест и принимает заявки на разминирование
Укравтодор устанавливает новые знаки: Путину движение запрещено
Последние новости
21:28
Как 100 дней полномасштабной войны работали депутаты в Верховной Раде – ЧЕСТНО
21:11
Путин предлагает Украине вывозить зерно через Мариуполь, Беларусь или свои порты
21:08
ВСУ потеснили российских оккупантов из Северодонецка на 20% - Гайдай
21:08
Правительство установило цену на газ для производителей тепла
21:04
"Испанский стыд": реакция украинцев на украинское гражданство Невзорова
20:55
Uber остановит работу в Женеве из-за признания платформы работодателем
20:39
Вытащил из-под завалов мертвую жену. История мариупольца, оставшегося без глаза и потерявшего родных
20:38
Президент Сербии посетил беженцев из Украины и пообещал всю необходимую помощь
20:37
На Шри-Ланке арестовали угнанный россиянами самолет: Аэрофлот отменил рейсы на остров
20:27
Хроника сотого дня войны в Украине. ОНЛАЙН
Все новости...