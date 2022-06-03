"Президент здесь, премьер здесь": Зеленский записал видео до 100-го дня войны

Президент Владимир Зеленский записал видео возле Офиса в правительственном квартале Киева вместе с премьером, главой ОП и участниками переговорной группы Украины с РФ.

Источник: Зеленский в Instagram

Прямая речь: "Лидер фракции здесь, глава ОП здесь, премьер-министр Украины Шмигаль здесь, Подоляк здесь, президент здесь. Наша команда гораздо больше.

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Вооруженные силы Украины здесь. И самое главное – наш народ здесь.

Защищаем Украину уже 100 дней. Победа – за нами".

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Володимир Зеленський (@zelenskiy_official) ВИДЕО ДНЯ

Детали: Подобное видео Зеленский записывал в начале полномасштабного вторжения, когда российские пропагандисты распространяли дезинформацию, будто украинский президент покинул территорию Украины.

Видео, опубликованное 3 июня, посвящено 100-му дню борьбы украинского народа с российским нашествием.