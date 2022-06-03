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Стефанчук встретился с Шольцем и призвал дать Украине БТР Marder и танки Leopard

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 13:15

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине и призвал его увеличить военную поддержку Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В ходе встречи Стефанчук призвал Шольца предоставить Украине современное немецкое оружие для сдерживания российской агрессии.

"Конечно, нам прежде нужно современное оружие. Мы можем биться старым оружием из старых запасов, но новое оружие более эффективно. Поэтому мы ожидаем и (бронетранспортеры) Marder, и (танки) Leopard", - сказал Стефанчук.

Он также приветствовал заявления немецкого канцлера о поставках Украине тяжелого вооружения, но подчеркнул, что они должны быть ускорены.

"Ежедневно в Украине погибают 100 человек и 500 получают ранения. Поэтому было бы хорошо, если бы время… между принятием решения и реальной поставкой оружия было максимально сокращено", - подчеркнул Стефанчук.

В рамках визита в Берлин глава Верховной рады также должен встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

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В среду канцлер Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM и современный радар, который будет выявлять вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM будет длиться месяцы.

В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал настоящим прорывом заявление Шольца об оружии для Украины.

Однако, по данным СМИ, Германия передаст Греции бронетранспортеры Marder, о которых немецкая оружейная компания Rheinmetall и Украина договорились в декларации о намерениях еще в марте.

Темы: СтефанчукШольц
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