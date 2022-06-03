Стефанчук встретился с Шольцем и призвал дать Украине БТР Marder и танки Leopard

Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине и призвал его увеличить военную поддержку Киева.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В ходе встречи Стефанчук призвал Шольца предоставить Украине современное немецкое оружие для сдерживания российской агрессии.

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"Конечно, нам прежде нужно современное оружие. Мы можем биться старым оружием из старых запасов, но новое оружие более эффективно. Поэтому мы ожидаем и (бронетранспортеры) Marder, и (танки) Leopard", - сказал Стефанчук.

Он также приветствовал заявления немецкого канцлера о поставках Украине тяжелого вооружения, но подчеркнул, что они должны быть ускорены.

"Ежедневно в Украине погибают 100 человек и 500 получают ранения. Поэтому было бы хорошо, если бы время… между принятием решения и реальной поставкой оружия было максимально сокращено", - подчеркнул Стефанчук.

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В рамках визита в Берлин глава Верховной рады также должен встретиться с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

В среду канцлер Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM и современный радар, который будет выявлять вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM будет длиться месяцы.

В то же время посол Украины в Германии Андрей Мельник назвал настоящим прорывом заявление Шольца об оружии для Украины.

Однако, по данным СМИ, Германия передаст Греции бронетранспортеры Marder, о которых немецкая оружейная компания Rheinmetall и Украина договорились в декларации о намерениях еще в марте.