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У Лукашенко снова продолжили свои учения на границе с Украиной

Мазуренко Алена Пятница, 3 июня 2022, 16:10
фото: getty images

Вооруженные силы Беларуси продолжили обучение на границе с Украиной и западными странами как минимум до 11 июня.

Источник: Белорусский Гаюн

Детали: Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах сейчас выглядит так:

  • Борисовский (227-й) до 11.06;
  • Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 11.06;
  • Гожский (под Гродно) до 10.06;
  • Брестский до 11.06;
  • Репище (Осиповичи) до 10.06;
  • Марьина Горка до 11.06;
  • Лосвидо (под Витебском) до 11.06;
  • Неман (под Березовкой) до 10.06;
  • Обуз-Лесной (под Барановичами) 10.06;
  • Чепелево (под Слонимом) до 10.06;
  • Доманово (под Ивацевичами) до 10.06;
  • Стрельбище под Старыми Дорогами до 10.06;
  • Заслоново (под Лепелем) до 11.06.
 

В прошлый раз белорусские силы продлили свои учения до конца мая. Белоруссия начала стягивать военную технику к границе с Украиной.

У Лукашенко также заявляли, что намерены проверить состояние военной техники.

Украинский генштаб 2 июня сообщал, что Беларусь начинает минировать свои дороги и мосты на границе с Украиной.

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Предыстория:

  • Белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и развертывают дополнительные подразделения в приграничных районах.
  • Британская разведка сообщила, что Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине.
  • При этом Беларусь направляла к границе с Украиной "силы спецопераций", потому что в генштабе РБ хотят реагировать на "угрозу" со стороны Вооруженных сил Украины вдоль границы.
  • Таким образом, украинские защитники вынуждены держать большой контингент на границе с Беларусью вместо того, чтобы усилить позиции на востоке страны. Кроме того, российские захватчики активизировались в молдавском Приднестровье.

Темы: БеларусьЛукашенковойнаграница
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