У Лукашенко снова продолжили свои учения на границе с Украиной
Пятница, 3 июня 2022, 16:10
Вооруженные силы Беларуси продолжили обучение на границе с Украиной и западными странами как минимум до 11 июня.
Источник: Белорусский Гаюн
Детали: Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.
В общем, продолжение учений на белорусских полигонах сейчас выглядит так:
- Борисовский (227-й) до 11.06;
- Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 11.06;
- Гожский (под Гродно) до 10.06;
- Брестский до 11.06;
- Репище (Осиповичи) до 10.06;
- Марьина Горка до 11.06;
- Лосвидо (под Витебском) до 11.06;
- Неман (под Березовкой) до 10.06;
- Обуз-Лесной (под Барановичами) 10.06;
- Чепелево (под Слонимом) до 10.06;
- Доманово (под Ивацевичами) до 10.06;
- Стрельбище под Старыми Дорогами до 10.06;
- Заслоново (под Лепелем) до 11.06.
В прошлый раз белорусские силы продлили свои учения до конца мая. Белоруссия начала стягивать военную технику к границе с Украиной.
У Лукашенко также заявляли, что намерены проверить состояние военной техники.
Украинский генштаб 2 июня сообщал, что Беларусь начинает минировать свои дороги и мосты на границе с Украиной.
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Предыстория:
- Белорусские вооруженные силы усиленно ведут разведку и развертывают дополнительные подразделения в приграничных районах.
- Британская разведка сообщила, что Лукашенко пытается избежать прямого участия в войне в Украине.
- При этом Беларусь направляла к границе с Украиной "силы спецопераций", потому что в генштабе РБ хотят реагировать на "угрозу" со стороны Вооруженных сил Украины вдоль границы.
- Таким образом, украинские защитники вынуждены держать большой контингент на границе с Беларусью вместо того, чтобы усилить позиции на востоке страны. Кроме того, российские захватчики активизировались в молдавском Приднестровье.