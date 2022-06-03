У Лукашенко снова продолжили свои учения на границе с Украиной

Вооруженные силы Беларуси продолжили обучение на границе с Украиной и западными странами как минимум до 11 июня.

Источник: Белорусский Гаюн

Детали: Об этом свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах.

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В общем, продолжение учений на белорусских полигонах сейчас выглядит так:

Борисовский (227-й) до 11.06;

Стрельбище №1 под Минском (Уручье) до 11.06;

Гожский (под Гродно) до 10.06;

Брестский до 11.06;

Репище (Осиповичи) до 10.06;

Марьина Горка до 11.06;

Лосвидо (под Витебском) до 11.06;

Неман (под Березовкой) до 10.06;

Обуз-Лесной (под Барановичами) 10.06;

Чепелево (под Слонимом) до 10.06;

Доманово (под Ивацевичами) до 10.06;

Стрельбище под Старыми Дорогами до 10.06;

Заслоново (под Лепелем) до 11.06.

В прошлый раз белорусские силы продлили свои учения до конца мая. Белоруссия начала стягивать военную технику к границе с Украиной.

У Лукашенко также заявляли, что намерены проверить состояние военной техники.

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Украинский генштаб 2 июня сообщал, что Беларусь начинает минировать свои дороги и мосты на границе с Украиной.

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