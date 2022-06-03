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ЕС раскрыл перечень попавших под санкции людей: палачи Бучи, дети Пескова, Кабаева

Пятница, 3 июня 2022, 16:12

Совет ЕС утвердил санкции в отношении еще 65 человек и 18 компаний в рамках расширения санкций против России за развязанную войну.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это военнослужащие, которые руководили подразделениями во время боевых действий на территории Украины, в частности, в Буче, и совершили там ряд зверств.

Это, в частности, полковник Азатбек Омурбеков, руководивший российскими войсками в Буче, генерал-полковник Михаил Мизинцев, осуществлявший руководство осадой Мариуполя, и причастные к так называемому "Комитету спасения мира и порядка" - коллаборационной структуре в Херсонской области.

Также под санкции попали новые политики, пропагандисты, бизнесмены и члены семей лиц, ранее попавших под санкции.

"Бывшая гимнастка, депутат Госдумы Алина Кабаева также включена в список как лицо, тесно связанное с президентом Владимиром Путиным", - отмечают в коммюнике.

Кроме того, под санкций попал соучредитель одной из крупнейших российских технологических компаний "Яндекс" Аркадий Волож.

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Получили санкции также жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова Татьяна Навка и двое его детей.

Компании, попавшие под санкции, прямо или косвенно работали в интересах российской армии и руководства РФ. Среди прочего это Национальный расчетный депозитарий.

Всего под санкциями ЕС теперь находятся 1158 человек и 98 компаний. Санкции предусматривают замораживание активов и запрет на въезд или транзит через территорию стран Евросоюза, а гражданам и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять им средства.

Напомним, утром Совет ЕС утвердил шестой пакет санкций против РФ, в том числе с частичным нефтяным эмбарго и отключением от SWIFT российского "Сбербанка". Персональные санкции также являются частью шестого пакета.

Темы: ЕСсанкцииРосcия
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