Литва примет украинских военных на лечение и реабилитацию

В Литву в течение десяти дней должны прибыть военнослужащие, которые получили ранения во время войны с Россией, для лечения и медицинской реабилитации.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Украинская сторона направит военных в реабилитационный центр в Друскининкай через десять дней", - отметил Анусаускас во время брифинга для журналистов в пятницу.

Он отказался уточнять, о каком количестве военнослужащих из Украины идет речь.

Речь идет о Центре реабилитации военнослужащих Военно-медицинской службы в курортном литовском городе Друскининкай. Украинские военные проходили там реабилитацию еще в 2016 году.

По словам министра обороны Литвы, центр реабилитации будет расширен.

Накануне стало известно, что правительство Норвегии приняло решение о приеме раненых солдат из Украины для медицинской эвакуации и лечения в норвежских госпиталях.