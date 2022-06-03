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Литва примет украинских военных на лечение и реабилитацию

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 16:50

В Литву в течение десяти дней должны прибыть военнослужащие, которые получили ранения во время войны с Россией, для лечения и медицинской реабилитации.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Украинская сторона направит военных в реабилитационный центр в Друскининкай через десять дней", - отметил Анусаускас во время брифинга для журналистов в пятницу.

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Он отказался уточнять, о каком количестве военнослужащих из Украины идет речь.

Речь идет о Центре реабилитации военнослужащих Военно-медицинской службы в курортном литовском городе Друскининкай. Украинские военные проходили там реабилитацию еще в 2016 году.

По словам министра обороны Литвы, центр реабилитации будет расширен.

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Накануне стало известно, что правительство Норвегии приняло решение о приеме раненых солдат из Украины для медицинской эвакуации и лечения в норвежских госпиталях.

Темы: Литвавойна
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