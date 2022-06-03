Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Литва примет украинских военных на лечение и реабилитацию

"Европейская правда"Пятница, 3 июня 2022, 16:50

В Литву в течение десяти дней должны прибыть военнослужащие, которые получили ранения во время войны с Россией, для лечения и медицинской реабилитации.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анусаускас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Украинская сторона направит военных в реабилитационный центр в Друскининкай через десять дней", - отметил Анусаускас во время брифинга для журналистов в пятницу.

Он отказался уточнять, о каком количестве военнослужащих из Украины идет речь.

Речь идет о Центре реабилитации военнослужащих Военно-медицинской службы в курортном литовском городе Друскининкай. Украинские военные проходили там реабилитацию еще в 2016 году.

По словам министра обороны Литвы, центр реабилитации будет расширен.

Накануне стало известно, что правительство Норвегии приняло решение о приеме раненых солдат из Украины для медицинской эвакуации и лечения в норвежских госпиталях.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Литвавойна
Главное сегодня

Россия может захватить Луганщину в течение следующих двух недель – военные эксперты

Воздушные силы уничтожили более 20 единиц техники и укрепленные позиции врага

Кулеба: Украина готова открыть для экспорта зерна порт Одессы, но есть одно "но"

Путин предлагает Украине вывозить зерно через разрушенный Мариуполь или Беларусь

Арахамия рассказал, когда Украина возобновит переговоры с РФ

дополненоВ ОРДЛО запретили Viber

Все новости...
Литва
Шольц едет в Литву обсудить планы по увеличению военного присутствия
Турция подарит Литве "Байрактар" для ВСУ, на который всей страной собрали 5 млн евро
Литва и Турция подписали соглашение о покупке беспилотников "Байрактар"
Последние новости
06:14
Из названия театра в Одессе изымут слово "русский"
05:36
Генсек о войне в Украине: "конфликт" активизирует "трехмерный глобальный кризис"
04:58
Новым президентом Албании станет начальник Генштаба
04:08
Россия может захватить Луганщину в течение следующих двух недель – военные эксперты
03:11
Юг: ВСУ уничтожили вражеский состав боеприпасов и 19 захватчиков
02:48
Испуганные оккупационные власти на Херсонщине подтянули "Пионы" – ОК "Юг"
02:15
Канада поддерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО
01:25
Акция протеста в Армении: есть задержанные и 50 госпитализированных
00:48
ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с российской подводной лодки – ОК "Юг"
00:17
Макрон не исключает визита в Киев в ближайшее время
Все новости...