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Оккупанты собрали до 20 БТГ для наступления на Славянском направлении – Генштаб

Катерина ТищенкоПятница, 3 июня 2022, 18:34
Оккупанты собрали до 20 БТГ для наступления на Славянском направлении – Генштаб
разбитая техника оккупантов, фото Генштаба

Оккупанты сосредоточили до 20 БТГ для возобновления наступления на Славянском направлении, в районе Северодонецка россияне имеют частичный успех.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Славянском направлении враг готовился к возобновлению наступления, сосредоточил группировку численностью до двадцати батальонных тактических групп. С целью улучшения тактического положения пытался вести наступление в направлениях на населенные пункты Барвенково и Святогорск, успеха не имел.

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На Донецком направлении противник сосредоточивал основные усилия в районе города Северодонецк. Под прикрытием огня артиллерии вел штурмовые действия в жилых районах восточной части города. Имеет частичный успех, активные боевые действия продолжаются".

Детали: Также враг вел наступление в направлениях населенных пунктов Бахмут, Соледар и Лисичанск. Успеха не имеет, отошел на ранее занятые позиции. Пытался взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец и создать условия для форсирования основными силами группировки.

На Лиманском направлении оккупанты применили реактивную и ствольную артиллерию в районах населенных пунктов Щурово и Брусовка.

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На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных боевых действий не вел. Зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Пески, Николаевка, Полтавка и Покровское.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают ведение обороны, разрушают гражданские объекты в городе Харькове. Нанесли авиационный удар вертолетами Ми-8 по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Слатино и Дементиевка.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону, на отдельных направлениях пытается вернуть утраченные позиции. Совершал артиллерийское огненное поражение и активизировал ведение воздушной разведки.

На Слобожанском направлении противник основные усилия сосредотачивает на сдерживании продвижения украинских войск в направлении государственной границы.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. С 1 июня начато проведение мероприятий боевой подготовки подразделений вооруженных сил Беларуси на полигоне Вижловичи в Брестской области.

На Северском направлении противник активных действий не проводил, признаков создания ударных группировок не обнаружено. Нанес ракетный авиационный удар в районе населенного пункта Краснополье Сумской области и произвел минометный обстрел в районе населенного пункта Михальчина Слобода Черниговской области.

На Бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Признаков формирования противником наступательных группировок не выявлено.

Основные усилия корабельных группировок противника в Черноморской и Азовской морских зонах были сосредоточены на выполнении задач по изоляции районов боевых действий и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

В Генштабе также заявили, что командование вооруженных сил РФ принимает меры по активизации проведения разведывательно-диверсионной и подрывной деятельности на территории Украины. С этой целью осуществляется набор и подготовка наемников для формирования диверсионно-разведывательных групп с последующей их деятельностью на территории Украины. Преимущество при осуществлении указанного отбора предоставляется жителям и бывшим жителям Донецкой и Луганской областей, хорошо владеющих украинским языком.

Темы: ГенштабвойнаВооруженные силы
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