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Стефанчук попросил у министра обороны Германии подводные лодки

Алена МазуренкоПятница, 3 июня 2022, 19:05
Стефанчук попросил у министра обороны Германии подводные лодки

Глава парламента Руслан Стефанчук во время встречи с министром обороны Германии Кристиной Ламбрехт обсудил предоставление Украине оружия, в частности подводных лодок.

Источник: сайт Верховной Рады

Прямая речь: "Не исключаю получения от Германии подлодок, потому что мы готовы стать оборонной восточной границей всей Европы. И это сотрудничество будет взаимовыгодным как на этом этапе, так и в будущем".

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Детали: Также Стефанчук рассчитывает, что Украина получит системы IRIS-T "в кратчайшие сроки" для защиты украинских городов от налетов росавиации и ракетных обстрелов.

Глава ВР сказал министру обороны Германии, что от скорости поставок современного оружия зависят жизнь украинских защитников и призвал поторопиться с вооружением и не затягивать поставки.

Прямая речь: "Это вопрос выживания Украины как государства, вопрос защиты моего народа, вопрос целостности украинского государства.

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Каждый день, с момента принятия решения к его имплементации, забирает у Украины лучших сыновей и дочерей. Поэтому поставки новейшей техники в Украину – это вопрос ускорения нашей общей победы.

Украинцы будут стоять до победы, но нам нужна ваша помощь – скорые решения и их скорая имплементация. Скорость определяет сегодня фактор общей победы".

Детали: По его словам, Украина готова к сотрудничеству с Германией в оборонной сфере сейчас и в будущем.

Сообщается, что Ламбрехт выразила восхищение мастерством украинских солдат, проходящих сейчас учения в Идар-Оберштайне.

Прямая речь Ламбрехт: "Я была поражена их мужеством, их желанием научиться. Я также благодарю за наше сотрудничество. Мы и дальше будем делать все, чтобы поддерживать Украину, и не только в это время, но и долгосрочной перспективе, потому что хорошо образованная, хорошо обученная армия — это гарантия безопасности будущего и вашей страны, и других".

Темы: СтефанчукВерховная РадаГерманияоружие
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