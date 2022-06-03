Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина подготовила санкционный список из 12 тысяч россиян – МИД

Катерина ТищенкоПятница, 3 июня 2022, 19:38
Олег Николенко, фото МИД

Украина подготовила санкционный список из более чем 12 тысяч россиян и работает с партнерами над механизмом определения приоритетности применения санкций ко всем, кто способствует агрессии России против Украины.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность.

В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников.

Работаем с нашими партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины".

Что предшествовало: 3-го июня Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Беларуси.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал также, что пакет предусматривает ограничения для 80 российских олигархов.

ВИДЕО ДНЯ

По информации СМИ, в пакет хотели включить персональные санкции против патриарха Кирилла, но этого не удалось сделать из-за позиции Венгрии.

Больше в видео: Эмбарго, деньги, Орбан, "патриарх" Кирилл: саммит ЕС, ставший победоносным для Украины

Темы: МИДсанкцииРосcиявойна
Главное сегодня

фотоРоссия вывела пять больших десантных кораблей в Черное море

Сводка: на Славянском направлении враг понес потери, на Бахмутском – отступил

Из названия театра в Одессе заберут слово "русский"

Воздушные силы уничтожили более 20 единиц техники и укрепленные позиции врага

Кулеба: Украина готова открыть для экспорта зерна порт Одессы, но есть одно "но"

Путин предлагает Украине вывозить зерно через разрушенный Мариуполь или Беларусь

Все новости...
МИД
МИД России соберет американских журналистов, чтобы объяснить им "последствия враждебной линии" США
МИД ответил Лаврову о "заминированных портах": Отведите силы в море и гарантируйте ненападение
Глава МИД Германии: Украина должна победить в войне
Последние новости
09:36
В январе-апреле Газпром сократил транзит через Украину более чем на 35%
09:22
Регионы: россияне обстреливали Николаев, Харьковщину, Луганщину и Донбасс
09:18
В МВД напомнили, какие данные об оккупантах нужны ВСУ
09:18
Турция вызвала посла Греции на фоне роста напряженности между странами
09:03
Арестович – на втором месте. В Википедии назвали популярные статьи среди украинцев с начала войны
09:02
фотоРоссия вывела пять больших десантных кораблей в Черное море
08:46
Генерал США призвал Запад как можно скорее передать Украине истребители
08:33
Запад проводит регулярные встречи по разработке условий прекращения огня в Украине – СМИ
08:20
Оккупанты ударили крылатой ракетой по Одесщине, есть раненные
07:59
фото Россияне несут потери, но усиливаются и снова штурмуют Северодонецк – Гайдай
Все новости...