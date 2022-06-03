Украина подготовила санкционный список из 12 тысяч россиян – МИД

Украина подготовила санкционный список из более чем 12 тысяч россиян и работает с партнерами над механизмом определения приоритетности применения санкций ко всем, кто способствует агрессии России против Украины.

Источник: спикер МИД Олег Николенко в комментарии "Украинской правде"

Дословно: "Украина будет продолжать добиваться наложения санкций на Кирилла и других россиян, подрывающих национальную безопасность.

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В целом украинская сторона подготовила санкционный список, куда вошли более 12 тысяч российских олигархов, официальных должностных лиц, пропагандистов, военных преступников.

Работаем с нашими партнерами над механизмом, определяющим приоритетность применения персональных санкций ко всем, кто способствует или причастен к агрессии России против Украины".

Что предшествовало: 3-го июня Совет ЕС утвердил шестой пакет экономических и персональных санкций, направленных против РФ и Беларуси.

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщал также, что пакет предусматривает ограничения для 80 российских олигархов.

По информации СМИ, в пакет хотели включить персональные санкции против патриарха Кирилла, но этого не удалось сделать из-за позиции Венгрии.

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