Президент Сербии посетил беженцев из Украины и пообещал всю необходимую помощь

Президент Сербии Александр Вучич посетил беженцев из Украины в приюте в городе Вране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Балканский обозреватель.

В этом Центре размещения находятся 67 украинцев: 43 женщины, 17 детей от 2 до 18 лет и семь мужчин.

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"Желаю вам скорейшего мира, чтобы вы могли вернуться в свои дома, а кто хочет жить и работать в Сербии, всегда может приехать. Чувствуйте себя как дома", - сказал им Вучич, добавив, что государство готово помочь во всем, в чем, по их мнению, нуждаются.

"Все, что мы можем предложить, наши возможности для лечения, для здоровья людей, для раненых мы готовы помочь", – сказал Вучич.

Вместе с Вучичем центр посетили посол Сербии в Украине Ако Йованович, министры Дарья Кисич, Златибор Лончар, Ваня Удовичич и комиссар по делам беженцев Владимир Куцич.

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Посол Украины в Сербии Владимир Толка, также посетивший центр, поблагодарил Сербию за помощь, которую она оказывает Украине.

Ранее Вучич заявил, что планируемый визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград, объявленный в СМИ на 7 июня, "усложняется".