Зеленский озвучил лексикон 100 дней полномасштабной войны
По случаю 100 дней украинского сопротивления российской широкомасштабной войне, президент Владимир Зеленский перечислил 100 слов, которые приобрели особое или новое значение для украинцев.
Источник: вечернее обращение президента
Прямая речь Зеленского: "Великий народ великой Украины!
Ровно сто дней тому назад все мы проснулись в другой реальности. Ровно сто дней назад очнулись другие мы. Когда украинцев пробуждает не луч солнца, а взрывы попадающих в наши дома ракет, тогда просыпаются совсем другие украинцы.
В 2014 году Россия пришла к нам с одним словом, новым словом. И это слово "война". 24 февраля Россия добавила к этому слову еще одно, сделав словосочетание "полномасштабная война".
И в течение ста дней мы находили или получали, видели или хотели стереть другие слова. Их немного. Они разные. Но отражают, что мы пережили.
Среди этих слов есть и новые для нас. И те, которые были забыты нашими родителями, но которые пришлось вспомнить нам. Хорошо известные каждому на планете. И те, которые всем людям приходится с ужасом запоминать. Болезненные слова. И те, кто действительно дает нам надежду. Все – важные. Все будет правильно вспомнить сегодня. Сто дней – сто слов.
Прежде всего, это два слова: "наши герои". То есть прежде всего люди, которые с ночи на 24 февраля и сегодня обороняют наше государство.
А далее – украинские слова: "паляница", "Вооруженные Силы", "Стугна", "Казак", "Змеиный" и... Конечно, "Чернобаевка" – это одно слово, которое звучало уже много раз и в котором видно все и о нашем сопротивлении, и о наших врагах.
И слово, отражающее нечто важное в нашем характере. Именно в украинском характере. "Джавелины", которые вызвали страх у врагов, потому что они не ожидали, что их не спасет броня. А потом и улыбку, нашу улыбку, когда украинцы нарисовали еще и "святую Джавелину".
Были и слова, которые наш враг хотел стереть. "Волноваха" и "Салтовка", "Попасная" и "Северодонецк". Это слова, которые мы обязательно напишем снова. Но по-нашему. Так же, как "Буча". И как "Мариуполь". И мы напишем их обязательно рядом со словом "трибунал".
Детали: Президент вспомнил слова, которые приобрели совершенно новое значение, такое как "Патрон", ведь оно вызывает в сознании украинцев образ самого известного сапера Украины.
Также Зеленский подчеркнул, что в украинском языке положительный оттенок приобрели новые слова, как "Хаймарс", "Байрактар", "Гарпун", "Жешув", "Старлинк" и "лендлиз".
Кроме этого, президент обратил внимание, что в языке появились ряд слов с отрицательным смыслом, которые после Победы следует стереть, как "орки", "Солнцепеки", "Искандеры" и "Калибры".
В конце ежедневного обращения Зеленский озвучил известные мемы, поддерживавшие дух украинцев, в частности направление движения для российского военного корабля, первую строчку из песни "Ой, у лузі червона калина…" и обращение к президенту "Вова, **аш там всех".