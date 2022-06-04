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Макрон не исключает визита в Киев в ближайшее время

"Европейская правда"Суббота, 4 июня 2022, 00:17
Макрон не исключает визита в Киев в ближайшее время
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН. ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает поездки в Киев в ближайшее время.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Макрон говорил о президент РФ Владимире Путине, который "совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории", и упомянул о своем возможном визите в Киев.

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После этого журналисты напомнили, что многие европейские коллеги Макрона уже были в Украине.

"Сегодня я ничего не исключаю. Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы убрать из Украины зерновые", - сказал Макрон.

Он также сказал, что французская армия получит новые арт Caesar, взамен тех, что были отправлены для украинской армии.

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"Я просил наших промышленников ускорить производство вооружений, речь идет не только о пополнении наших запасов, но и об укреплении нашей независимости", — отметил Макрон.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу встретилась в Париже с Макроном для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.

Темы: МакронУкраинаФранция
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