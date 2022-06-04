Макрон не исключает визита в Киев в ближайшее время

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключает поездки в Киев в ближайшее время.

Об этом пишет Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

Макрон говорил о президент РФ Владимире Путине, который "совершил историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории", и упомянул о своем возможном визите в Киев.

После этого журналисты напомнили, что многие европейские коллеги Макрона уже были в Украине.

"Сегодня я ничего не исключаю. Мы хотим увеличить финансовую и военную поддержку Украины. И, наконец, сделать все, чтобы убрать из Украины зерновые", - сказал Макрон.

Он также сказал, что французская армия получит новые арт Caesar, взамен тех, что были отправлены для украинской армии.

"Я просил наших промышленников ускорить производство вооружений, речь идет не только о пополнении наших запасов, но и об укреплении нашей независимости", — отметил Макрон.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в пятницу встретилась в Париже с Макроном для обсуждения дальнейшей поддержки Украины.