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ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с российской подводной лодки – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 июня 2022, 00:48
иллюстративное фото Командования Воздушных Сил ВСУ

Противовоздушная оборона Украины в пятницу сбила крылатую ракету над морем в Одесской области и еще 3 крылатых ракеты – над Николаевщиной.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В Черном море на выполнении боевых заданий сейчас находятся 3 ракетных корабля и 1 подводная лодка, а также 5 БДК".

Детали: Именно с подлодки враг совершил пуск ракет с крымского направления.

Одна крылатая ракета сбита над морем в Одесской области, еще 3 крылатых ракеты украинские подразделения метко сбили над Николаевщиной.

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Темы: войнаЧерное морефлотРосcия
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