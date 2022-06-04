ПВО сбила 4 крылатых ракеты, запущенных с российской подводной лодки – ОК "Юг"

Противовоздушная оборона Украины в пятницу сбила крылатую ракету над морем в Одесской области и еще 3 крылатых ракеты – над Николаевщиной.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В Черном море на выполнении боевых заданий сейчас находятся 3 ракетных корабля и 1 подводная лодка, а также 5 БДК".

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Детали: Именно с подлодки враг совершил пуск ракет с крымского направления.

Одна крылатая ракета сбита над морем в Одесской области, еще 3 крылатых ракеты украинские подразделения метко сбили над Николаевщиной.