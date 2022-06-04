Россия может захватить Луганщину в течение следующих двух недель – военные эксперты

Институт изучения войны со ссылкой на Минобороны Великобритании заявляет, что Россия может установить "контроль над Луганской областью в течение следующих двух недель".

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: На 100-й день войны Министерство обороны Великобритании заявило, что российские войска, вероятно, установят контроль над Луганской областью в течение следующих двух недель, понеся значительные потери.

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Британское ведомство также отметило, что российские силы по всем другим направлениям перешли к оборонным операциям, чтобы сосредоточиться на захвате Северодонецка, и добавило, что России без пополнения живой силы и техники не удастся продвинуться за пределы Луганской области.

ISW со ссылкой на российского микроблоггера сообщает, что почти вся 35-я общевойсковая армия РФ была уничтожена в Изюме из-за некомпетентных командиров.

В публикации говорится и о том, что у российской армии нет надлежащего медицинского обеспечения. Сказано и о том, что российские медики проводят избыточное количество ампутаций конечностей из-за отсутствия медицинского оборудования в Минобороны России.

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По сути, это способствует деморализации и увеличению отказов российских военнослужащих возвращаться на передовые позиции.

Ключевые выводы экспертов ISW: