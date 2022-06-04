Из названия театра в Одессе заберут слово "русский"
Суббота, 4 июня 2022, 06:14
Депутаты Одесского облсовета поддержали решение изъять слово "русский" из названия "Одесский областной академический русский драматический театр".
Источник: Одесский облсовет
Дословно: "… депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия "Одесский областной академический русский драматический театр".
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В связи с военной агрессией РФ работники театра выступили с инициативой избавиться от слова "русский" в названии".