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Из названия театра в Одессе заберут слово "русский"

Ольга ГлущенкоСуббота, 4 июня 2022, 06:14
фото: wikipedia

Депутаты Одесского облсовета поддержали решение изъять слово "русский" из названия "Одесский областной академический русский драматический театр".

Источник: Одесский облсовет

Дословно: "… депутаты поддержали проект решения об изменении названия коммунального предприятия "Одесский областной академический русский драматический театр".

В связи с военной агрессией РФ работники театра выступили с инициативой избавиться от слова "русский" в названии".

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Темы: Одессакультура
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