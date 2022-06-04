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Регионы: россияне обстреливали Николаев, Харьковщину, Луганщину и Донбасс

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 09:22
Регионы: россияне обстреливали Николаев, Харьковщину, Луганщину и Донбасс

Враг в течение 3 июня обстреливал несколько областей, продолжающихся бои в Северодонецке.

Источник: отчеты глав ОГА

Детали: По состоянию на 8:00 3 июня:

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Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой областях, Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине, Днепропетровщине, Житомирщине.

Одесщина: сегодня утром враг нанес ракетный удар по Одесщине. Есть пострадавшие.

Враг ударил крылатой ракетой воздушного базирования. Самолеты стратегической авиации совершили пуск Х-59.

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Повреждена территория сельхозпредприятия, складские помещения. Предварительно известно о двух пострадавших.

Харьковщина: по городу Харькову за ночь удары не зафиксировали. Россияне нанесли удары по Харьковскому району в с. Коротич. Пострадавших нет.

В течение суток обстреливали Изюмский, Харьковский районы. Повреждены дома, нежилые здания.

Всего за сутки по области 8 раненых в Балаклее, среди них 11-летняя девочка. 1 человек погиб.

Луганщина: штурмовые действия в промзоне Северодонецка. Продолжаются уличные бои. В Северодонецке и Лисичанске повреждено по меньшей мере по шесть многоэтажек. В Горном – восемь домов, в Новоивановке – семь, во Врубовке – шесть. Есть разрушение жилищного фонда в Метелкино.

По области есть информация о 4 погибших и одном раненом.

Донетчина: обстрелы по всей области - Авдеевка, Краматорск, Константиновка, Соледар, пгт Нью-Йорк, с. Васильевка, с. Маяки.

Враг применял танки, артиллерию, минометы, ОТРК "Точка-У". Повреждены 12 объектов – жилых домов и промышленных зданий. В течение суток ранены 3 гражданских.

Николаевщина: с утра Николаев обстреляли из ствольной тяжелой артиллерии и реактивными системами залпового огня. Пострадавших нет.

Продолжаются обстрелы в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждений уточняется.

Херсонщина: оккупационные войска продолжают обстрел захваченных территорий и позиций ВСУ. Также продолжаются активные обстрелы в Нововоронцовской ТГ, из села Трудолюбовка люди уехали.

Срочная гуманитарная помощь необходима оккупированным селам Каховского и Бериславского районов. В целом, обстановка на территории временно оккупированной Херсонской области остается стабильно тяжелой. Связь с подавляющим большинством территориальных громад установить не удается.

Темы: войнаРосcия
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