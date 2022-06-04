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Оккупанты с территории РФ запустили 6 ракет по Сумщине

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 13:14
все фото гпсу

Утром 4 июня вражеская авиация нанесла ракетный удар по Сумской области.

Источник: ГПСУ, глава ОВА Дмитрий Живицкий

Детали: Около 4 часов утра вражеская авиация осуществила 6 пусков неуправляемыми ракетами, разорвавшимися на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района.

В результате обстрела человеческих жертв или разрушений инфраструктуры нет.

Обновлено: Живицкий уточнил, что россияне выпустили 6 ракет, но вражеский самолет не пересекал государственную границу – били с территории России.

В результате взрывов повреждены дома в одном из населенных пунктов Сумской общины, жертв нет.

 
 

Напомним: Утром 4 июня российские оккупационные войска нанесли удар по крылатой ракете воздушного базирования по Одесской области.

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Темы: Сумская областьобстрелвойнаРосcия
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