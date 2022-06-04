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Мариуполь: оккупанты уже не забирают тела из-под завалов, а разрушают дома и вывозят на свалку

Валентина РоманенкоСуббота, 4 июня 2022, 10:56
разрушения в Мариуполе. фото с ТГ Андрющенко

Российские оккупанты начали сносить разрушенные дома во временно оккупированном Мариуполе, не разбирая завалов и не изымая тела погибших.

Источник: советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

Детали: По данным Андрющенко, после обнародования данных о телах погибших под завалами, 3 июня оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов.

Первые дома на проспекте Единства 56-60 под усиленной охраной с привлечением "волонтеров" снесены.

Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах, отмечает советник мэра.

Прямая речь: "Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне.

Бесчеловечное обращение даже с погибшими приобрело неслыханные обороты".

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Темы: Мариупольвойна
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