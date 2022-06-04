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В России подожгли здание Росгвардии

Роман ПетренкоСуббота, 4 июня 2022, 11:34
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В российском Комсомольске-на-Амуре что в Хабаровском крае мужчина поджег здание Росгвардии.

Источник: местное СМИ "Хабаровск октагон", телеграм-канал Baza

Детали: По предварительным данным, мужчина попытался зайти с пластиковой канистрой с горючей жидкостью в здание Росгвардии, но дверь оказалась закрыта.

Тогда он поставил канистру у двери и поджег ее, в результате чего на крыльце произошёл пожар.

Пострадавших в результате инцидента нет. Нападавший задержан. Им оказался 50-летний мужчина.

Справка: Росгвардейцы принимают участие в войне в Украине.

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Напомним: В российской столице сильно горит здание бизнес-центра "Гранд Сетунь Плаза", внутри остаются люди.

Темы: Росcияпожарвойна
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