Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Военные до последнего надеялись, что РФ пойдет в наступление через Донбасс – бригадный генерал

Валентина РоманенкоСуббота, 4 июня 2022, 12:16
Военные до последнего надеялись, что РФ пойдет в наступление через Донбасс – бригадный генерал
Дмитрий Красильников. фото - "Новинарня

По словам командира оперативно-тактической группировки "Північ" Дмитрия Красильникова, военные до последнего надеялись, что Россия приступит к своим активным боевым действиям с временно оккупированной территории Донбасса. Силы ООС были готовы к нападению противника.

Источник: бригадный генерал Дмитрий Красильников, командир ОТУ "Північ", цитируемый пресс-центром Генштаба

Прямая речь: "Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник приступит к своим активным боевым действиям с оккупированной территории части Луганской и Донецкой областей. Опять же – маскируясь под подразделения незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" основной частью прикомандированных, добровольцев, наемников, и разбавляя регулярными своими войсками возможно при поддержке РСЗО дальнего действия и авиации. Возможно.

Реклама:

До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, по всем линиям не зайдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к самому худшему.

Детали: Красильников уверяет, что переход к активным боевым действиям не был для ОТУ "Північ" неожиданным.

ВИДЕО ДНЯ

Военные, по его словам, "находились в тонусе", части и подразделения находились на боевых позициях, артиллерия была в районах ожидания.

Прямая речь: "То есть первый удар, который пришелся по районам отвода оказался неудачным для противника и мы сохранили основное наше боевое могущество… и это позволило нам нанести в ходе дальнейших действий серьезные потери противнику".

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Оккупанты с территории РФ запустили 6 ракет по Сумщине
Британская разведка объяснила тактически успехы РФ на Донбассе: сменили тактику
СБУ назвала "гауляйтера" Чернобаевской общины, которому объявлено подозрение
Словакия отложила поставки гаубиц собственной армии, чтобы передать их Украине
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: