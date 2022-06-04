Военные до последнего надеялись, что РФ пойдет в наступление через Донбасс – бригадный генерал

По словам командира оперативно-тактической группировки "Північ" Дмитрия Красильникова, военные до последнего надеялись, что Россия приступит к своим активным боевым действиям с временно оккупированной территории Донбасса. Силы ООС были готовы к нападению противника.

Источник: бригадный генерал Дмитрий Красильников, командир ОТУ "Північ", цитируемый пресс-центром Генштаба

Прямая речь: "Мы все же думали и, можно сказать, надеялись, что противник приступит к своим активным боевым действиям с оккупированной территории части Луганской и Донецкой областей. Опять же – маскируясь под подразделения незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" основной частью прикомандированных, добровольцев, наемников, и разбавляя регулярными своими войсками возможно при поддержке РСЗО дальнего действия и авиации. Возможно.

До конца мы верили, что наш враг к широкомасштабной агрессии по всем фронтам, по всем линиям не зайдет. Мы надеялись на лучшее, но готовились к самому худшему.

Детали: Красильников уверяет, что переход к активным боевым действиям не был для ОТУ "Північ" неожиданным.

Военные, по его словам, "находились в тонусе", части и подразделения находились на боевых позициях, артиллерия была в районах ожидания.

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Прямая речь: "То есть первый удар, который пришелся по районам отвода оказался неудачным для противника и мы сохранили основное наше боевое могущество… и это позволило нам нанести в ходе дальнейших действий серьезные потери противнику".