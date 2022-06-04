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Макрон попросил не унижать Россию

"Европейская правда"Суббота, 4 июня 2022, 13:26

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение.

Об этом он сказал в интервью региональным газетам, опубликованном в субботу, сообщает "Европейская правда", со ссылкой на Reuters.

Макрон пытался поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным после вторжения РФ в Украину в феврале. Его позицию неоднократно критиковали некоторые страны в Европе, поскольку они рассматривают ее как подрыв усилий по давлению на Путина.

"Мы не должны унижать Россию, чтобы в день, когда прекратятся боевые действия, мы могли построить выходной пандус дипломатическими средствами", - сказал Макрон.

"Я убежден, что роль Франции – быть посредническим государством", - добавил он.

Макрон регулярно общался с Путиным после вторжения в рамках усилий по прекращению огня и началу переговоров между Киевом и Москвой.

"Я думаю, и я ему сказал, что он совершает историческую и фундаментальную ошибку для своего народа, для себя и для истории", - сказал Макрон.

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Франция поддерживает Украину в военном и финансовом плане, но с начала войны Макрон не был в Киеве как другие лидеры ЕС, чего Украина хотела от него. Макрон сказал, что не исключает такой поездки.

Темы: РосcияМакронсанкциивойна
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