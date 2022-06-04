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Руководителя огромного благотворительного фонда подозревают в торговле гуманитаркой

"Украинская правда"Суббота, 4 июня 2022, 13:27

Правоохранители заявляют, что разоблачили в Одесской области руководителя благотворительной организации в незаконном использовании гуманитарной помощи

Источник: СБУ, полиция и прокуратура Одесщины, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Силовики говорят, что глава одного из огромных благотворительных фондов в Одесской области (по данным источника УП – фонд "Ассоль" -ред.) организовал поставки от международных доноров в Украину касок, бронежилетов, медицинских и других принадлежностей якобы для нужд армии через "Центр гуманитарной" помощи".

С февраля по июнь 2022 года директор центра подыскивал поставщиков гуманитарной помощи из стран ЕС, а также получал бесплатную помощь от неравнодушных граждан Украины в виде продуктов питания, одежды, медикаментов, а также товаров военного назначения, в том числе шлемов (касок), бронежилетов, аптечек, тактических очков, раций, разгрузок, медицинских турникетов и т.д.

Однако, несмотря на обещания благотворителям передавать гуманитарный груз по назначению, все полученное мужчина продавал, говорят силовики.

Сообщается, что правонарушитель задержан "с поличным" во время реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму почти 500 тысяч гривен.

В ходе неотложных обысков транспортных средств, жилья, офисного и складского помещений благотворительной организации были изъяты защитные каски, аптечки, разгрузки, бронежилеты и другая гуманитарная помощь, а также средства, полученные за ее незаконную реализацию.

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Указано, что деятельность "Центра гуманитарной помощи", через которую осуществлялась продажа гуманитарной помощи военного назначения прекращена.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

По данным из открытых источников, одесский "Центр гуманитарной помощи" БО "Ассоль" возглавляет Дмитрий Антипов.

Он руководил гуманитарным центром при Одесской областной военной администрации. Но после назначения нового главы ОВА Максима Марченко Антипова с должности сняли.

Темы: гуманитаркаОдесская область
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