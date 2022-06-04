Украина и Россия провели обмен телами погибших военных
Суббота, 4 июня 2022, 17:13
Украинская сторона и страна-агрессор 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".
Источник: Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий
Дословно: "2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией.
В результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160"".
Детали: Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.
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