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Украина и Россия провели обмен телами погибших военных

Катерина ТищенкоСуббота, 4 июня 2022, 17:13
Украина и Россия провели обмен телами погибших военных
иллюстративные фото, тела российских военных, Getty Images

Украинская сторона и страна-агрессор 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".

Источник: Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: "2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией.

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В результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160"".

Детали: Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Темы: обменвойнаРосcияЗапорожская область
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