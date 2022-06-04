Украина и Россия провели обмен телами погибших военных

Украинская сторона и страна-агрессор 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".

Источник: Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно: "2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией.

В результате переговоров с участием уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160"".

Детали: Операция проводилась Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.