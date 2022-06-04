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Кулеба ответил на призыв Макрона "не допустить унижения России"

"Европейская правда"Суббота, 4 июня 2022, 17:19

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ответил на призыв президента Франции Эммануэля Макрона не допускать унижения России, чтобы упростить дальнейшие переговоры.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление он опубликовал в своем Twitter.

"Призывы не допустить унижения России могут только унизить Францию ​​или любую другую страну, которая будет призывать к этому. Потому как Россия унижает сама себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить РФ на место. Это вернет мир и спасет жизни", – написал Дмитрий Кулеба.

Как сообщалось, Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение - хотя и отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой. Он сказал также, что видит роль Франции в том, чтобы быть посредником.

Также он сказал в комментарии СМИ, что "не исключает" поездку в Киев в ближайшее время.

Темы: Кулеба ДмитрийМакронРосcия
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