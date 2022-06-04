Залужный о гаубицах от Норвегии, которые уже на передовой: Сделаны для людей

Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже используются на передовой.

Источник: главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook

Дословно: "Самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией, уже на передовой, с высокой точностью поражают цели и уничтожают врага".

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Детали: Залужный сообщил, что украинские военные "с легкостью за одну неделю овладели М109А3".

Сославшись на слова артиллеристов, главнокомандующий ВСУ назвал ключевым отличием этих орудий от советских образцов "то, что они сделаны для людей".

Самоходные гаубицы М109А3, фото с Facebook Залужного

"Несмотря на то, что эти самоходные гаубицы были изготовлены еще в 1960-70-х годах, у них уже вместо рычагов – руль, вместо механической – коробка автомат. На зимнее время, когда возможно оледенение корпуса, разработчики слегка прорезинили его, чтобы экипаж не скользил. Солдаты радовались даже таким простым элементам, как наваренные по краям башни корзины для личных вещей", - написал Залужный.

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По его словам, гаубицы М109А3 имеют больший по сравнению с советскими аналогами калибр и более мощный боеприпас. Дальность стрельбы составляет до 22 км.

"Но в дальнейшем мы можем использовать активно-реактивные снаряды, увеличивающие это расстояние. Опытные артиллеристы отмечают также удобство зарядов, герметичных и абсолютно идентичных, что влияет на точность разлета при выстрелах", - сообщил главнокомандующий.

Дословно: "Рассчитываю на дальнейшую поддержку стран-партнеров в средствах огневого поражения противника, чье преимущество в артиллерии и реактивных системах залпового огня является главной причиной наших потерь. Без немедленного снабжения дальнобойной артиллерии и РСЗО нам все сложнее сдерживать агрессора".