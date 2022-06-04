Спикер парламента Венгрии заявил о "психических проблемах" Зеленского

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер выразил мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Как сообщает "Европейская правда", его комментарий из интервью ко Дню национального единства Венгрии приводит 444.hu.

Кевер заявил, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Владимир Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, канцлеру Германии.

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"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - сказал Ласло Кевер.

Спикер сказал также, что ожидает проблем для украинских венгров после войны и "нужно быть очень осторожными", чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть родину.

Напомним, позиция Венгрии по нефтяному эмбарго была одной из ключевых причин, почему Евросоюз долго пытался согласовать шестой пакет санкций и в итоге сделал исключение для трубопроводной нефти. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявлял, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность и называл новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой". Также из-за позиции Виктора Орбана в санкционный список не попал патриарх Кирилл.

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