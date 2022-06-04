Россия выпустила по Украине уже 2500 ракет – Зеленский

Президент Владимир Зеленский сказал, что российские оккупанты выпустили по территории Украины уже более 2500 ракет.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "На утро сегодняшнего дня (4 июня – УП) количество разных российских ракет, примененных против Украины, уже составляет 2503.

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Наши Герои держат позиции и делают все, чтобы нанести врагу максимальные потери. Я благодарен каждому защитнику, каждой защитнице, приближающей тот день, когда России все же придется оставить Донбасс в покое".

Детали: Российские захватчики уничтожают своими обстрелами социальные учреждения, жилые дома, церкви и религиозные постройки, культуру и искусство Украины.

Все факты уничтожения Россией памятников культуры являются достаточным основанием для исключения из ООН и ЮНЕСКО.

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Президент подчеркнул, что Россия сама себя унижает уничтожением городов и людей Украины, особенно убийством невинных и безоружных детей. Зеленский добавил, что война остановится, как только один человек в Москве отдаст такой приказ.