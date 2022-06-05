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Байденов эвакуировали из-за появления частного самолета в закрытой зоне возле их дома

Анастасия КалатурВоскресенье, 5 июня 2022, 01:30
ФОТО: GETTY

Президента США Джо Байдена и первую леди Джилл эвакуировали из дома в Рехобот-Бич в Делавере, поскольку небольшой частный самолет по ошибке вошел в воздушное пространство возле их дома.

Источник: AP со ссылкой на заявление Белого дома

Детали: Отмечается, что Байдену или его семье не угрожает опасность, и меры пресечения приняты.

После оценки ситуации Байден и его супруга вернулись в свой дом.

Секретная служба сообщила, что возьмет интервью у пилота, который, согласно предварительному расследованию, не был на должном радиоканале и не соблюдал указания по полёту.

Федеральное авиационное управление опубликовало ограничения на полеты в начале этой недели перед визитом Байдена в пляжный городок. Ограничения включают в себя бесполетную зону радиусом 10 миль (16 км). Это стандартная практика для президентских поездок за пределы Вашингтона.

Федеральные правила требуют, чтобы пилоты перед взлетом проверяли ограничения на полеты по маршруту. Однако случайные нарушения воздушного пространства, особенно вокруг временных зон ограниченного доступа, встречаются часто.

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Темы: БайденСША
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