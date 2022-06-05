Байденов эвакуировали из-за появления частного самолета в закрытой зоне возле их дома

Президента США Джо Байдена и первую леди Джилл эвакуировали из дома в Рехобот-Бич в Делавере, поскольку небольшой частный самолет по ошибке вошел в воздушное пространство возле их дома.

Источник: AP со ссылкой на заявление Белого дома

Детали: Отмечается, что Байдену или его семье не угрожает опасность, и меры пресечения приняты.

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После оценки ситуации Байден и его супруга вернулись в свой дом.

Секретная служба сообщила, что возьмет интервью у пилота, который, согласно предварительному расследованию, не был на должном радиоканале и не соблюдал указания по полёту.

Федеральное авиационное управление опубликовало ограничения на полеты в начале этой недели перед визитом Байдена в пляжный городок. Ограничения включают в себя бесполетную зону радиусом 10 миль (16 км). Это стандартная практика для президентских поездок за пределы Вашингтона.

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Федеральные правила требуют, чтобы пилоты перед взлетом проверяли ограничения на полеты по маршруту. Однако случайные нарушения воздушного пространства, особенно вокруг временных зон ограниченного доступа, встречаются часто.