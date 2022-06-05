Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Австралия заявила, что китайский истребитель перехватывал ее наблюдательный самолет

Елена РощинаВоскресенье, 5 июня 2022, 07:33

Китайский истребитель опасно перехватил австралийский военный самолет наблюдения в районе Южно-Китайского моря в конце мая.

Источник: Министерство обороны Австралии, "Reuters"

Детали: Минобороны Австралии 5 июня сообщило, что 26 мая самолет морского наблюдения Королевских ВВС Австралии (RAAF) P-8 был перехвачен китайским истребителем J-16 во время обычной деятельности по морскому наблюдению в международном воздушном пространстве в регионе Южно-Китайского моря.

Реклама:

Перехват привел к опасному маневру, создавшему угрозу безопасности самолета P-8 и его экипажу.

Правительство Австралии выразило свою обеспокоенность инцидентом правительству Китая.

Дословно: "На протяжении десятилетий Министерство обороны осуществляет деятельность по морскому наблюдению в регионе и делает это в соответствии с международным правом, реализуя право на свободу навигации и полета в международных водах и воздушном пространстве".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что китайский реактивный самолет пролетел очень близко к австралийскому самолету и выпустил "пучок сечки", который содержал небольшие кусочки алюминия, которые попали в двигатель патрульного самолета.

"Очевидно, что это очень опасно", – сказал Марлес телевидению ABC.

Этому предшествовало: Австралия ранее присоединилась к США с заявлением, что претензии Китая по поводу спорных островов в Южно-Китайском море не соответствуют международному праву.

Отношения между Австралией и Китаем, которые являются торговыми партнерами, в последнее время были напряжены из-за роста китайского влияния в Тихом океане после того, как Китай добивался соглашения по региональной безопасности с островами Тихоокеанского государства.

В мае корабль китайской разведки был отслежен у западного побережья Австралии в пределах 50 морских миль от важного оборонного объекта, используемого австралийскими, американскими и союзными подлодками.

В феврале Австралия заявила, что один из ее морских патрульных самолетов обнаружил лазер, направленный на него с корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Темы: АвстралияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Австралия
Трое морпехов США погибли во время авиакатастрофы в Австралии
Цены на газ в Европе упали на 20%: уменьшился риск забастовок в Австралии
Австралийский блоггер случайно запечатлел хвост замершего кита в открытом море
Последние новости
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
Все новости...
Реклама: