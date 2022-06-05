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Австралия заявила, что китайский истребитель перехватывал ее наблюдательный самолет

Елена РощинаВоскресенье, 5 июня 2022, 07:33

Китайский истребитель опасно перехватил австралийский военный самолет наблюдения в районе Южно-Китайского моря в конце мая.

Источник: Министерство обороны Австралии, "Reuters"

Детали: Минобороны Австралии 5 июня сообщило, что 26 мая самолет морского наблюдения Королевских ВВС Австралии (RAAF) P-8 был перехвачен китайским истребителем J-16 во время обычной деятельности по морскому наблюдению в международном воздушном пространстве в регионе Южно-Китайского моря.

Перехват привел к опасному маневру, создавшему угрозу безопасности самолета P-8 и его экипажу.

Правительство Австралии выразило свою обеспокоенность инцидентом правительству Китая.

Дословно: "На протяжении десятилетий Министерство обороны осуществляет деятельность по морскому наблюдению в регионе и делает это в соответствии с международным правом, реализуя право на свободу навигации и полета в международных водах и воздушном пространстве".

Детали: Министр обороны Австралии Ричард Марлес заявил, что китайский реактивный самолет пролетел очень близко к австралийскому самолету и выпустил "пучок сечки", который содержал небольшие кусочки алюминия, которые попали в двигатель патрульного самолета.

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"Очевидно, что это очень опасно", – сказал Марлес телевидению ABC.

Этому предшествовало: Австралия ранее присоединилась к США с заявлением, что претензии Китая по поводу спорных островов в Южно-Китайском море не соответствуют международному праву.

Отношения между Австралией и Китаем, которые являются торговыми партнерами, в последнее время были напряжены из-за роста китайского влияния в Тихом океане после того, как Китай добивался соглашения по региональной безопасности с островами Тихоокеанского государства.

В мае корабль китайской разведки был отслежен у западного побережья Австралии в пределах 50 морских миль от важного оборонного объекта, используемого австралийскими, американскими и союзными подлодками.

В феврале Австралия заявила, что один из ее морских патрульных самолетов обнаружил лазер, направленный на него с корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Темы: АвстралияКитай
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