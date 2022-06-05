Орбан, кровь и танцы на костях: в Варшаве устроили протест у посольства Венгрии

В Варшаве у посольства Венгрии организовали перформанс в знак протеста против блокирования Будапештом нефтяных санкций против РФ.

Об этом пишет "Европейская правда".

Акцию организовали активисты Euromaidan-Warszawa. Во время перформанса Виктор Орбан официально открыл варшавский отрезок нефтепровода Дружба и организовал громкое празднование по этому поводу.

"Дружба" – самый кровавый нефтепровод мира. Прямо из трубы лилась украинская кровь. Орбан угощал участников празднования свежей украинской кровью и приглашал всех танцевать на костях украинцев. Участники охотно пили и танцевали под хиты венгерской музыки", - написала на своей странице в Facebook одна из организаторов Наталья Панченко.

Специальными гостями этого мероприятия были Путин – друг и спонсор Виктора Орбана, и Патриарх Кирилл, которого по требованию премьер-министра Венгрии исключили из 6-го пакета санкций ЕС против России.

"Цель перформанса было показать на весь мир как мы, украинцы, видим сегодня политику Орбана…В то время как другие государства пытаются помочь Украине выиграть войну против оккупанта Венгрия занимает четко выраженную пророссийскую позицию в этой войне", - добавила Панченко.

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Позиция Венгрии по нефтяному эмбарго была одной из ключевых причин, почему Евросоюз долго пытался согласовать шестой пакет санкций. Орбан заявлял, что это поставит под угрозу энергетическую безопасность и называл новый пакет санкций против РФ "исторической ошибкой".