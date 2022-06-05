Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-посол США считает, что украинцы вправе стрелять по артиллерии РФ на российской территории

Валентина РоманенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 11:44
Уильям Тейлор. фото Укринформа

Российская артиллерия, ведущая огонь по украинским позициям с территории РФ, является вполне оправданным объектом для поражения, считает экс-посол США в Украине.

Источник: экс-посол США в Украине, вице-президент Института мира Соединенных Штатов Уильям Тейлор, которого цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Если мы говорим о российских военных подразделениях, ведущих огонь по украинской стороне, – это и есть цели. Неважно, где они расположены – в Украине или России".

Детали: По убеждению Тейлора, в такой ситуации стреляющая с территории РФ российская артиллерия будет вполне оправданными целями для поражения.

Дипломат согласился, что Украина нуждается в большей военной помощи. При этом, по его словам, ключевое значение имеет срочность поставок: чем скорее, тем лучше.

Тейлор напомнил, что у России также есть большой арсенал оружия, которым она наносит значительные удары по украинским позициям. Поэтому системы HIMARS и MLRS обеспечат ВСУ дополнительное расстояние, чтобы не быть пораженным вражеским огнем.

Прямая речь: "Соединенные Штаты должны делать больше, предоставлять дополнительное индивидуальное оружие, вообще больше видов оружия. Системы HIMARS и MLRS – это хороший ход, хорошо, что администрация приняла такое решение. Сейчас они могут расширить это и послать больше боеприпасов, ракет для этих пусковых установок это важно.

ВИДЕО ДНЯ

Соединенные Штаты должны поддерживать Украину прямо сейчас всем, чем можем".

Темы: войнаСШАРосcия
Главное сегодня

В Британии будут голосовать за отставку Джонсона – СМИ

фотоЗеленский съездил на передовую

Сборная Украины уступила валлийцам и не поедет на Мундиаль

ФОТОЧВК "Вагнер" добывает золото в Африке, чтобы удержать курс рубля под санкциями – New York Times

обновленоАдвокат Маси Найем тяжело ранен, готовят к операции

У Лаврова возникли проблемы с визитом в Сербию: три страны не пропускают его самолет

Все новости...
война
Россияне пытаются удержать позиции и наступать на Харьковщине – Синегубов
ВСУ уже контролируют половину Северодонецка – Гайдай
"Детонировало всю ночь": ВСУ показали уничтожение склада российских войск
Последние новости
00:35
Китай успешно отправил астронавтов на новую космическую станцию
23:29
Пророссийская оппозиция может выиграть выборы в Словакии – опрос
22:42
фото, видео"Укрзализныця" показала разбомбленный россиянами завод в Киеве
21:57
Враг снова обстреливает Харьков – ОГА
21:56
В Энергодаре под оккупацией почти нет Интернета, людей угоняют, а квартиры грабят – мэр
21:55
На Донбассе ВСУ за неделю отбили полсотни атак и уничтожили 18 танков
21:36
В Британии будут голосовать за отставку Джонсона – СМИ
21:33
Почти 60% Запорожской области оккупировано – ОВА
21:17
Донецкая область: российские войска убили еще 3 и ранили 2 жителей
21:09
фотоЗеленский съездил на передовую
Все новости...