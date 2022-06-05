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МИД обратился к спикеру парламента Венгрии за справкой о его психическом здоровье

"Европейская правда"Воскресенье, 5 июня 2022, 13:04
МИД обратился к спикеру парламента Венгрии за справкой о его психическом здоровье
Здание МИД Украины, фото министерства

Министерство иностранных дел Украины ожидает обнародования спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, пишет "Европейская правда".

В МИД отметили, что дальнейшая оценка слов Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке.

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"А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления России. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", – заявил Николенко.

Напомним, спикер парламента Венгрии Ласло Кевер высказал мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

В Офисе президента отреагировали на оскорбления в адрес Зеленского поговорками и упомянули о Корюковской трагедии.

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Темы: МИДВенгрияЗеленскиймеждународные отношения
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