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В Николаеве до сих пор тушат пожар, который возник после субботнего обстрела РФ

Валентина РоманенкоВоскресенье, 5 июня 2022, 13:17
фото ГСЧС Николаевщины

В Николаеве спасатели до сих пор тушат масштабный пожар на объекте инфраструктуры, возникший в результате российских обстрелов 4 июня.

Источник: мэр Николаева Александр Сенкевич, управление ГСЧС Николаевской области

Прямая речь Сенкевича: "Кроме жилого квартала, вчера российские оккупанты обстреляли в Николаеве инфраструктурный объект. В результате чего там загорелись склады с зерновым шротом. Пожар спасатели ликвидируют до сих пор".

 
 

Детали: Спасатели сообщают, что пожар локализован на площади 10000 кв. м, его ликвидация продолжается.

Огнем уничтожены два складских помещения. Жертв и потерпевших нет.

Что предшествовало: Николаев в течение дня 4 июня был обстрелян трижды: из РСЗО "Ураган", артиллерией 152-го калибра и 203-го.

По данным ОК "Південь", в результате обстрелов погибли трое мирных жителей и еще несколько гражданских лиц получили тяжелые ранения.

ВИДЕО ДНЯ

Повреждены многоквартирные дома и частные автомобили в жилом районе. От попадания на территорию частного предприятия произошел масштабный пожар.

Темы: Николаевпожарвойна
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