У Лаврова возникли проблемы с визитом в Сербию: три страны не пропускают его самолет

Визит в Сербию главы МИД РФ Сергея Лаврова столкнулся с неожиданными транспортными проблемами, решать которые пришлось лично президенту Александру Вучичу.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на N1.

Впервые об этой проблеме заявил сам президент Вучич – по его словам, визит Лаврова неожиданно усложнился.

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Позже, издание Novosti, ссылаясь на свои источники, объяснило, о каких проблемах идет речь. По их информации, разрешение на полет самолета с российским министром не дали три страны: Черногория, Северная Македония и Болгария.

Такое решение поставило под угрозу визит, намеченный на 6-7 июня. Во время пребывания в Белграде Лавров собирался встретиться с президентом Вучичем, министром иностранных дел Николаем Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем, а также с патриархом Сербской православной церкви Порфирием.

Впоследствии проблему подтвердила премьер-министр Сербии Ана Брнабич. По ее словам, ситуация вокруг приезда Лаврова в Белград "чрезвычайно сложна" и что логистикой его поездки занимается лично Вучич.

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Она оценила, что визит Лаврова ставит Сербию в "чрезвычайно сложную ситуацию", но позиция Белграда заключается в том, что к ним может приехать министр иностранных дел или премьер-министр любой страны.