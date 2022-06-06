Зеленский съездил на передовую
Президент Владимир Зеленский 5 июня посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
Источник: сайт президента
Детали: Сначала президент ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны в Запорожской области. Он пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды и подарки.
Кроме того, во время поездки в Запорожскую область Зеленский посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России. Он осмотрел лечебные кабинеты и жилые помещения.
Президент пообщался с переселенцами и поинтересовался у них условиями проживания.
"У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", – заверил он.
Переселенцы из Мариуполя обратились к Зеленскому с просьбой посодействовать в решении вопроса восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях. Президент призвал переселенцев приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов.
Он также пообещал помочь с жильем людям, потерявшим дом.
Позже Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганской области.
Глава государства заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников.
Зеленский и там пообщался с военными и вручил им награды и ценные подарки.