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Зеленский съездил на передовую

Катерина Тищенко, Елена РощинаВоскресенье, 5 июня 2022, 21:09
Владимир Зеленский в Запорожской области 5 июня, фото ОП

Президент Владимир Зеленский 5 июня посетил передовые позиции украинских военных в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Источник: сайт президента

Детали: Сначала президент ознакомился с оперативной обстановкой на переднем крае обороны в Запорожской области. Он пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды и подарки.

 
фото ОП

Кроме того, во время поездки в Запорожскую область Зеленский посетил санаторий-профилакторий, где разместили украинцев, вынужденных покинуть свои дома из-за вооруженной агрессии России. Он осмотрел лечебные кабинеты и жилые помещения.

Президент пообщался с переселенцами и поинтересовался у них условиями проживания.

"У нас нет сомнений, что мы освободим все временно оккупированные города. Это обязательно будет", – заверил он.

Переселенцы из Мариуполя обратились к Зеленскому с просьбой посодействовать в решении вопроса восстановления утраченных документов и оформления свидетельств о смерти родных, погибших на временно оккупированных территориях. Президент призвал переселенцев приобщаться к разработке механизма, который мог бы упростить процедуру получения таких документов.

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Он также пообещал помочь с жильем людям, потерявшим дом.

Позже Зеленский посетил командные пункты и передовые позиции украинских войск в районе Бахмута Донецкой области и Лисичанска Луганской области.

Глава государства заслушал информацию об оперативной обстановке на этих участках фронта, а также отчет о материально-техническом обеспечении украинских защитников.

Зеленский и там пообщался с военными и вручил им награды и ценные подарки.

Темы: ЗеленскийЗапорожская областьвойнапереселенцы
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