Сводка Генштаба: На границе Беларуси стоят войска РФ с "Искандерами" и "Панцирями"

В Беларуси вдоль границы с Украиной присутствуют ВС РФ с ОТРК "Искандер-М", зенитно-пушечными комплексами "Панцирь-С1", зенитными ракетными системами С-400 и самолетами оперативно-тактической авивации.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечаются.

На Северском направлении враг усиленно охраняет участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. С целью демонстрации присутствия в приграничных районах действуют отдельные подразделения противника, которые обстреливают инфраструктуру Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы наших сил из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В поддержку наступления враг усиленно восстанавливает транспортную инфраструктуру и приводит понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

На Харьковском направлении оккупанты ведут активную оборону, основные усилия сосредотачивают на удержании рубежей. Враг проводит дополнительные мероприятия по инженерно-фортификационному оборудованию позиций. Ведет интенсивные артиллерийские и минометные обстрелы наших позиций, обстреливая гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Базиловка, Кутузовка и Петровское.

На Славянском направлении основные усилия врага – на наступлении в направлении Славянска.

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Из артиллерии враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулько.

На Донецком направлении подразделения агрессора производят огневое поражение позиций наших войск вдоль всей линии столкновения. Враг нанес ракетно-авиационные удары по Славянску, Лисичанску и Орехову.

На Лиманском направлении, при поддержке артиллерии, противник ведет наступление в районе Святогорска. Также враг ведет штурм в направлении населенных пунктов Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.

На Северодонецком направлении враг обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем разного типа. Пострадала также гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошковка и другие. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Ореховое, Горное, Врубовка, Клиново, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов недалеко от Бахмута и Берестового. Вел штурм в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Враг понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах Новобахмутовки, Каменки, Авдеевки, Никольского, Золотой Нивы и Полтавки.

На Южнобужском направлении оккупанты стреляли из артиллерии в районах населенных пунктов Таврическое, Новая Заря, Степная Долина, Новониколаевка и Кобзарцы.

Враг продолжает инженерное оборудование позиций в районах Шевченковки, Ольгиного и других населённых пунктов.

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили семь атак врага, уничтожены четыре танка, три артиллерийских системы, восемь боевых бронированных машин и три единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и БПЛА.